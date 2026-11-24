DPR dan Pemerintah mengesahkan UU Perampasan Aset pada 19 November 2026 tanpa mencakup konsep kekayaan tidak wajar, memunculkan kritik luas dari kelompok antikorupsi terkait efektivitasnya.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Pemerintah resmi mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset pada tanggal 19 November 2026. Regulasi ini dirancang untuk memulihkan aset hasil tindak pidana dengan memberikan kewenangan khusus kepada negara. Mekanisme tersebut memungkinkan perampasan aset tanpa memerlukan putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap terhadap pelaku kejahatan. Namun, pengesahan ini menyisakan perdebatan sengit karena tidak mengakomodasi konsep kekayaan tidak wajar atau illicit enrichment.

Ketentuan Inti Mekanisme Perampasan Aset

Undang-Undang Perampasan Aset menciptakan landasan hukum baru bagi pemulihan kerugian negara. Regulasi ini memungkinkan negara menyita aset yang telah dialihkan atau dikonversi ke bentuk lain. Ketentuan Pasal 5 UU ini mencakup modal, pendapatan, atau keuntungan ekonomi hasil tindak pidana. Negara dapat mengambil alih aset tersebut selama keterkaitannya dengan kejahatan dapat dibuktikan secara hukum.

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Sistem ini berbeda dari penyitaan biasa yang hanya bersifat sementara untuk pembuktian. Perampasan berarti pengambilalihan penguasaan atau kepemilikan aset secara permanen oleh negara. Mekanisme tanpa putusan pidana diterapkan dalam kondisi tertentu yang diatur secara ketat. Tujuannya adalah mencegah pelaku lolos dari konsekuensi ekonomi meskipun proses pidana berjalan lambat.

Kritik Kelompok Antikorupsi dan Ketiadaan Illicit Enrichment

Bagian paling kontroversial dari undang-undang ini adalah ketiadaan klausula kekayaan tidak wajar. Kelompok antikorupsi mengkritik keras keputusan ini karena menutup peluang menjangkau kekayaan pejabat yang tidak sebanding dengan penghasilan resminya. Konsep illicit enrichment sebelumnya menjadi instrumen vital untuk kasus korupsi masa lalu dan pejabat yang mencurigakan.

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Kritik tersebut berfokus pada paradoks instrumen anti-korupsi. Di satu sisi negara ingin agresif mengejar harta hasil kejahatan, namun jalur penelusuran kekayaan janggal justru ditinggalkan. Hal ini membuat aset pejabat yang mencurigakan sulit disentuh jika tidak terikat langsung dengan satu tindak pidana tertentu. Kelompok ini menilai aturan baru ini memiliki batas yang signifikan dalam menjangkau kejahatan korupsi.

Tantangan Modus Pencucian Uang dan Peran OJK

Ketentuan Pasal 1 UU Perampasan Aset mendefinisikan penyitaan sebagai pengambilalihan sementara untuk kepentingan pembuktian. Sementara itu, perampasan adalah pengambilalihan kepemilikan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Masalah utama muncul ketika hasil kejahatan tidak lagi berada dalam penguasaan langsung pelaku. Kekayaan tersebut sering kali dipindahkan, diubah bentuk, atau disamarkan melalui transaksi kompleks.

Laporan Penilaian Risiko Indonesia terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat berbagai modus tersebut. Modus yang sering digunakan antara lain pengalihan aset atas nama keluarga atau pihak lain. Penggunaan rekening perantara dan transaksi fiktif antarperusahaan juga menjadi metode umum untuk menyamarkan asal usul aset.

Kekayaan pelaku bisa dikonversi menjadi properti, saham, atau instrumen investasi lainnya. Hal ini membuat penelusuran aset menjadi sangat sulit karena hubungan dengan tindak pidana asal semakin kabur. Pelaku tidak bisa sekadar menghindari pelacakan dengan memindahkan kepemilikan kepada pihak ketiga.

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Posisi Habiburokhman dan Dampak Penegakan Hukum

Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, menyebut regulasi ini mengubah orientasi penegakan hukum. Ia menekankan bahwa tujuan utama bukan hanya penghukuman pelaku, tetapi juga pemulihan kerugian negara. "RUU ini merupakan upaya menghadirkan pengaturan perampasan aset yang efektif, proporsional, adil, sesuai asas prosedural dan legalitas," jelas Habiburokhman dalam laporan Komisi III DPR RI.

Deklarasi ini menegaskan bahwa undang-undang tidak membuka ruang penyalahgunaan kewenangan negara. Namun, efektivitas instrumen ini sangat bergantung pada kemampuan negara membuktikan keterkaitan aset. Bukti keterkaitan dengan tindak pidana harus kuat, bukan semata-mata karena seseorang memiliki kekayaan besar. Regulasi ini diharapkan dapat mengembalikan aset hasil kejahatan yang selama ini sulit diakses oleh negara.