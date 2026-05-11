Pengeritaan, Pencabulan, Tegangan-Kamoi! #TopikAktual Hari Ini

Berita aktuai penting yang terangkum di tulisan tersebut adalah insiden kebakaran hebat, dugaan pencabulan, gesekan antarmassa, pelemparan benda keras, kekerasan seksual, dan kehadiran pelajar berusia 15 tahun meninggal dunia.

Insiden kebakaran hebat yang terjadi di Jalan Rawa Melati A, Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat, pada Senin (11/5) malam, diiringi dengan rentetan ledakan keras. Ledakan tersebut diduga kuat disebabkan oleh tumpukan botol berisi bahan kimia dan tabung gas kecil yang tersimpan di dalam bangunan.

Kondisi di lapangan sempat membahayakan petugas karena ledakan tersebut melontarkan berbagai benda ke udara, sehingga personel pemadam wajib mengenakan perlengkapan pernapasan khusus. Sementara itu, seorang pelajar berusia 15 tahun berinisial AF ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di bantaran Sungai Citarum, wilayah Kecamatan Batujaya, Kabupaten Karawang, pada Senin (11/5). Kasus dugaan pencabulan dilakukan oknum Kiai berinisial AS (51) atau Ashari jadi perhatian publik.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dan Gubernur Malut Sherly Tjoanda juga merespon dengan keras berbagai aksi kekerasan, seperti gesekan antarmassa yang pecah di Purwakarta dan aksi pelemparan benda keras di Karawang. Situasi kekerasan yang melibatkan Kiai Ashari alias AS di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, juga terus menjadi sorotan publik. Untuk informasi lengkapnya, silakan simak tulisan di bawah ini





tvOneNews / 🏆 1. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Bencana Kebakaran Duga-Duga Pencabulan Kekerasan Gesekan Antarmassa Pelemparan Benda Keras Pengarahan Publik

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Mensos Minta Kiai Ashari Dihukum Seumur Hidup Jika Terbukti Lakukan Pencabulan Terhadap Puluhan SantriwatiBerita Mensos Minta Kiai Ashari Dihukum Seumur Hidup Jika Terbukti Lakukan Pencabulan Terhadap Puluhan Santriwati terbaru hari ini 2026-05-10 12:01:13 dari sumber yang terpercaya

Read more »

Warga Bekasi Diringkus Polisi Diduga Terlibat Kasus Pencabulan Santri oleh Kiai Ashari di PatiBerita Warga Bekasi Diringkus Polisi Diduga Terlibat Kasus Pencabulan Santri oleh Kiai Ashari di Pati terbaru hari ini 2026-05-10 15:00:01 dari sumber yang terpercaya

Read more »

Soal Kasus Pencabulan Puluhan Santriwati di Pati, DPR Desak Aparat Tidak Beri Kompromi: Harus Transparan!Berita Soal Kasus Pencabulan Puluhan Santriwati di Pati, DPR Desak Aparat Tidak Beri Kompromi: Harus Transparan! terbaru hari ini 2026-05-10 16:31:04 dari sumber yang terpercaya

Read more »

Sekretaris DPW PKB Jateng: Pelaku Pencabulan Pati Bukan Kiai, Tapi Dukun CabulPara kiai yang tergabung dalam Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) se-Jawa Tengah menegaskan tersangka dugaan pencabulan puluhan santriwati di Kabupaten

Read more »