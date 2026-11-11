Pengendara Ojol Tuli Mira Tulis 'Saya Tuli' di Helm, Polda Jabar Bagikan Helm dan SIM Gratis

Polda Jabar membagikan helm dan SIM gratis kepada pengendara ojol penyandang disabilitas, termasuk Mira yang menulis 'Saya Tuli' di helmnya untuk pengguna jalan.

Kepolisian Daerah Jawa Barat ( Polda Jabar) membagikan helm dan SIM gratis kepada pengendara ojek online, Selasa (10/11). Salah satu penerima adalah Mira, pengendara ojol tuli yang menuliskan frasa 'Saya Tuli' di bagian belakang helmnya. Kapolda Jabar Irjen Hengki menyampaikan kegiatan tersebut di lokasi yang sama.

Mira ditemui di Polda Jabar dan diwawancarai melalui penerjemah bahasa isyarat. Ia telah bekerja sebagai pengendara ojol selama 7 tahun, sehingga pengalamannya di jalan raya sudah cukup panjang.

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Helm Saya Tuli sebagai Pengingat bagi Pengguna Jalan

Tulisan 'Saya Tuli' di helm Mira berfungsi sebagai pengingat bagi pengguna jalan lain agar ia dapat bekerja dengan aman. Pesan itu dibuat agar pengendara lain memahami kondisinya sejak awal.

Melalui penerjemah bahasa isyarat, Mira menyatakan bahwa tulisan itu menjadi tanda bagi masyarakat yang mendengar maupun masyarakat umum. Menurutnya, pengendara tuli juga ada di jalan dan memiliki hak yang sama dan setara dengan masyarakat umum.

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Mira mengaku selama bertahun-tahun sering merasa riskan ketika berkendara. Ia menyebut ada pengguna jalan lain yang tidak menghiraukan kondisinya dan bersikap arogan.

Meski demikian, Mira mengaku bersyukur diperlakukan secara adil. Ia berharap masyarakat umum semakin mengetahui keberadaan pengendara tuli, serta tetap mendapatkan kesempatan terbaik dalam bekerja.

Penjelasan Kapolda Jabar tentang Program Helm dan SIM

Kapolda Jabar Irjen Hengki menyatakan pembagian helm dan SIM gratis digelar dalam rangka memperingati sesuatu yang disebut dalam kegiatan tersebut. Selain helm dan SIM, jajaran Polda Jabar juga menyediakan pengecekan kesehatan dan servis motor gratis.

Hengki mengatakan kurang lebih 500 pengendara ojol di lingkungan Polda Jabar dan Polres jajaran masing-masing ikut dalam kegiatan tersebut di daerah masing-masing. Angka itu menunjukkan skala layanan yang diberikan kepada pengendara ojol.

Terkait tulisan 'Saya Tuli' pada helm, Hengki menyebut gagasan itu berasal dari para pengendara ojol penyandang disabilitas. Menurutnya, tulisan tersebut merupakan kehendak dan keinginan para pengendara itu sendiri.

Hengki berharap pengguna jalan dapat lebih saling menghormati melalui tulisan tersebut. Dengan informasi yang tertulis di helm, pengendara lain diharapkan bisa memahami kondisi pengendara penyandang disabilitas di jalan.

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Dampak bagi Pengendara Ojol dan Keselamatan Lalu Lintas

Bagi pengendara ojol, program ini memberikan akses helm, SIM, pemeriksaan kesehatan, dan servis motor tanpa biaya. Layanan tersebut langsung berkaitan dengan keselamatan mereka saat bekerja di jalan raya.

Hengki menilai para pengendara ojol merupakan salah satu contoh pahlawan di era sekarang. Mereka bekerja dari pagi hingga malam hari untuk menghidupi keluarga, sehingga keselamatan berlalu lintas menjadi hal yang harus dijaga.

Hengki juga menyebut para pengendara ojol harus menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas bagi masyarakat lain. Pesan ini menempatkan pengendara ojol sebagai teladan bagi pengguna jalan lainnya.

Bagi pengguna jalan umum, tulisan 'Saya Tuli' pada helm menjadi tanda visual yang mudah dikenali. Tanda tersebut diharapkan mendorong sikap sabar dan saling menghormati di jalan.

Sumber berita ini tidak mencantumkan jadwal lanjutan program pembagian helm, SIM, maupun layanan servis gratis dari Polda Jabar. Informasi lanjutan dapat dipantau dari pengumuman resmi kepolisian setempat.