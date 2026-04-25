Pengendara Motor Tewas Terlindas Truk Tronton di Jalintim Lampung Timur

Seorang pengendara sepeda motor bernama Riyan Saputra (26) meninggal dunia setelah terlindas truk tronton di Jalan Lintas Pantai Timur, Lampung Timur, saat kondisi hujan dan jalan licin. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan.

Tragedi kecelakaan lalu lintas yang mengerikan terjadi di Jalan Lintas Pantai Timur ( Jalintim ), tepatnya di Dusun Talang Tanggung, Desa Labuhan Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur .

Seorang pengendara sepeda motor bernama Riyan Saputra, berusia 26 tahun, kehilangan nyawanya di lokasi kejadian setelah terlindas oleh truk tronton. Peristiwa pilu ini terjadi pada Sabtu, 25 April, sekitar pukul 07.56 WIB, di tengah kondisi cuaca hujan deras dan arus lalu lintas yang cukup padat. Kecelakaan ini menambah daftar panjang insiden serupa yang terjadi di Jalintim, sebuah jalur vital yang menghubungkan berbagai wilayah di Sumatera.

Kondisi jalan yang seringkali bergelombang, menikung, dan menjadi licin saat hujan, menjadi faktor utama yang berkontribusi terhadap tingginya angka kecelakaan di jalur ini. Pihak kepolisian setempat terus mengimbau para pengendara untuk selalu berhati-hati dan mengurangi kecepatan saat melintas di Jalintim, terutama saat cuaca buruk. Menurut keterangan saksi mata, Iwan, warga sekitar, suara benturan keras terdengar sebelum kerumunan warga berkumpul di lokasi kejadian. Ia menjelaskan bahwa suara tersebut sangat mengagetkan dan langsung menarik perhatian warga sekitar.

Setelah mendengar suara benturan, Iwan dan warga lainnya segera mendatangi lokasi dan mendapati seorang pengendara sepeda motor tergeletak di jalan, sementara truk tronton tampak berhenti tidak jauh dari situ. Kondisi korban saat ditemukan sangat mengenaskan, dan petugas medis yang tiba di lokasi segera menyatakan Riyan Saputra meninggal dunia di tempat. Kecelakaan ini menimbulkan kemacetan panjang di Jalintim, karena petugas kepolisian harus melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan mengevakuasi kendaraan yang terlibat.

Proses evakuasi berlangsung cukup lama karena kondisi jalan yang licin dan padatnya lalu lintas. Kasatlantas Polres Lampung Timur, Wahyu Dwi Kristanto, menjelaskan kronologi kejadian secara rinci. Ia mengungkapkan bahwa korban, Riyan Saputra, sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat dengan tujuan dari Mataram Baru menuju Pasir Sakti. Saat melintas di lokasi kejadian, kondisi jalan yang menikung, bergelombang, dan licin akibat hujan menyebabkan korban kehilangan kendali atas kendaraannya.

Sepeda motor yang dikendarai Riyan Saputra kemudian tergelincir, dan korban terjatuh ke jalan. Malang tak dapat ditolak, pada saat yang bersamaan, sebuah truk tronton yang melaju dari arah berlawanan melintas di lokasi kejadian. Korban yang terjatuh kemudian terlempar ke jalur kanan dan masuk ke bawah roda truk tronton tersebut, menyebabkan luka parah dan akhirnya meninggal dunia di tempat. Truk tronton yang terlibat dalam kecelakaan ini diketahui memiliki nomor polisi B 9957 TEZ dan dikemudikan oleh AM, seorang warga Sukabumi.

Petugas kepolisian dari Pos Lantas Polsek Labuhan Maringgai segera tiba di lokasi kejadian dan melakukan olah TKP serta mengamankan kendaraan yang terlibat. Saat ini, kasus kecelakaan ini masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut untuk mengetahui penyebab pasti insiden tersebut. Pihak kepolisian mengimbau kepada seluruh pengendara untuk selalu berhati-hati, terutama saat melintas di jalan yang licin dan bergelombang, serta mengurangi kecepatan saat hujan turun.

Keselamatan berkendara harus menjadi prioritas utama, dan pengendara diharapkan untuk selalu mematuhi rambu lalu lintas dan peraturan yang berlaku





