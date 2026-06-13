Pengenalan Fitur Apresiasi Spesial dari KOMPAS.com untuk Dukungan Pembaca

KOMPAS.com meluncurkan Apresiasi Spesial, fitur yang memungkinkan pembra memberikan kontribusi finansial sukarela untuk mendukung layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi tanpa menciptakan hubungan komersial atau kewajiban kontraktual.

KOMPAS.com memperkenalkan fitur bernama Apresiasi Spesial yang memungkinkan pembaca memberikan dukungan finansial secara sukarela melalui platform resmi mereka. Kontribusi ini tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi, dan dana akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, serta operasional redaksi.

KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor. Pesan dalam kolom komentar akan melalui kurasi tim KOMPAS.com dan jika bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus tanpa pemberitahuan. Fitur ini tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial. KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai kebijakan privasi KOMPAS.com dan informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga dengan standar keamanan yang berlaku. Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini. KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini. Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com





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Apresiasi Spesial KOMPAS.Com Kontribusi Finansial Dukungan Pembaca Syarat Dan Ketentuan

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