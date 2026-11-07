Pengembangan Pelabuhan Tanjung Carat Harus Beriringan dengan Pelabuhan Boom Baru

Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono minta Pelabuhan Tanjung Carat dan Boom Baru Palembang saling melengkapi agar tidak saling mematikan.

Pengembangan Pelabuhan Tanjung Carat di Sumatera Selatan harus berjalan beriringan dengan keberadaan Pelabuhan Boom Baru. Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono menyampaikan pandangan tersebut saat berkunjung ke Pelabuhan Boom Baru Palembang pada Sabtu, 7 November 2026, dan menilai integrasi kedua pelabuhan penting agar pembangunan infrastruktur logistik tidak memicu persaingan yang merugikan.

Bambang Haryo Soekartono, yang disebut dengan inisial BHS dalam pemberitaan, meminta pemerintah mengawal perencanaan dan integrasi kedua pelabuhan sejak tahap awal. Pernyataan itu muncul di tengah rencana pengembangan Tanjung Carat yang akan dihubungkan dengan kawasan industri atau Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di wilayah tersebut.

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Peran Tanjung Carat dan Boom Baru Harus Saling Melengkapi

Bambang Haryo Soekartono menegaskan bahwa Tanjung Carat dan Boom Baru harus memiliki peran yang saling melengkapi, bukan saling mematikan. Ia mengingatkan agar jangan sampai dua pelabuhan di Sumatera Selatan justru berebut aktivitas hingga salah satunya kehilangan fungsi.

Dalam kunjungannya ke Pelabuhan Boom Baru, ia menilai pelabuhan tersebut masih memiliki kapasitas yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pertumbuhan industri Sumatera Selatan. Kapasitas dermaga, peralatan bongkar muat, serta terminal penumpukan peti kemas disebut masih memungkinkan untuk dikembangkan lebih lanjut.

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Load Factor Boom Baru Masih Menyisakan Ruang Tumbuh

Load factor Pelabuhan Boom Baru disebut berada di kisaran 30 persen, dan angka tersebut menunjukkan masih adanya ruang untuk meningkatkan aktivitas pelabuhan. Dengan kata lain, fasilitas yang tersedia belum sepenuhnya termanfaatkan dibandingkan kapasitas yang dimiliki.

Kondisi ini menjadi dasar argumen bahwa pengembangan pelabuhan baru tidak selalu harus dimulai dengan menambah kapasitas dari nol. Pemanfaatan fasilitas yang sudah ada dinilai dapat menjadi bagian dari strategi logistik regional yang lebih terpadu.

Tantangan Integrasi Tanjung Carat dengan Kawasan Industri

Persoalan baru muncul karena Tanjung Carat direncanakan terintegrasi dengan kawasan industri atau Kawasan Ekonomi Khusus, sekaligus menjadi bagian dari jaringan logistik yang lebih besar. Rencana tersebut membuat pengembangan Tanjung Carat tidak lagi berdiri sendiri, melainkan berkaitan langsung dengan pelabuhan lain di kawasan yang sama.

Karena itu, perencanaan dan pengawalan pemerintah menjadi kunci agar peran kedua pelabuhan tetap seimbang. Tanpa pembagian fungsi yang jelas, pengembangan di satu titik berpotensi mengurangi pemanfaatan titik lainnya, sebagaimana yang dikhawatirkan Bambang Haryo Soekartono.

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Dampak bagi Industri Sumatera Selatan ke Depan

Bagi pelaku industri di Sumatera Selatan, keberadaan dua pelabuhan yang saling melengkapi dapat membuka pilihan layanan logistik yang lebih beragam. Sebaliknya, persaingan yang tidak terkendali berpotensi merugikan pengguna jasa maupun pengelola pelabuhan itu sendiri.

Hingga pemberitaan ini disusun, sumber hanya menyebutkan sikap dan peringatan dari anggota DPR RI tersebut serta rencana integrasi Tanjung Carat dengan KEK. Tahapan teknis dan jadwal pengembangan lebih lanjut belum disebutkan dalam pernyataan tersebut.