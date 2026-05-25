Pengembangan Energi Terbarukan di Kabupaten Sambas Kalbar Buka Potensi Besar Menurunkan Emisi Karbon

LPPM Un Tanjung Pura Pontianak dan Bapperida Kalbar mengungkap tiga potensi energi terbarukan yakni surya, air, dan biomassa di Sambas. Dengan berdampak 466 MW dan menurunkan emisi CO2 ribuan ton per tahun, proyek ini mendukung target nasional 2030. Penelitian mencakup potensi spesifik di beberapa kecamatan dan perkebunan kelapa sawit. Stakeholders seperti MKI Kalbar dan PLN bantu realisasi POME untuk energi biomassa.

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Tanjung Pura Pontianak (LPPM Untan) baru saja menyelesaikan penelitian komprehensif tentang potensi pengembangan tiga jenis energi terbarukan di Kabupaten Sambas , Kalimantan Barat .

Tema utama studi tersebut berjudul Analisis potensi energi terbarukan sebagai alternatif pengurangan emisi karbon di Kalbar. Hasil penelitian membuka pandangan baru bagi pemerintah daerah dan pihak swasta untuk mengeksplorasi potensi energi surya, tenaga air, dan biomassa yang dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap kebutuhan listrik serta pengurangan polusi. Dr Erdi, ketua tim peneliti LPPM Untan, menyatakan bahwa potensi energi surya terlihat paling dominan dengan persentase 45 persen, diikuti potensi biomassa sebesar 35 persen dan tenaga air 20 persen.

Dengan memperhatikan perbandingan ini, komunitas riset menilai ketiga sumber energi tersebut mampu menghasilkan 466 megawatt daya listrik yang cukup memadai untuk melayani kebutuhan listrik masyarakat di wilayah Sambas. Penelitian kolaboratif antara LPPM Untan dan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Kalimantan Barat berhasil memetakan wilayah target pengembangan energi terbarukan. Energi surya dikatakan sangat potensial dikembangkan di kecamatan Paloh, Tebas, Teluk Keramat, Sejangkung, dan Sajingan Besar.

Sedangkan potensi tenaga air dapat dimanfaatkan di beberapa daerah aliran sungai, seperti DAS Sambas, DAS Sebangkau dan DAS Paloh. Untuk biomassa, peluang pengembangan terbuka di 11 perkebunan kelapa sawit swasta skala besar di wilayah Kabupaten Sambas, dengan potensi daya realistis sebesar 93,8 megawatt. Peneliti juga menyatakan bahwa penerapan energi terbarukan ini dapat mengurangi emisi gas rumah kaca di Kabupaten Sambas sebesar 32 ribu hingga 97 ribu ton CO2 per tahun.

Selain itu, pengembangan energi terbarukan di wilayah ini diharapkan dapat mendukung komitmen Indonesia menurunkan emisi gas rumah kaca, baik dengan target 31,89 persen sendiri maupun 43,20 persen dengan dukungan internasional pada tahun 2030. Dalam proses ini, pemerintah daerah dapat memperluas bauran energi bersih dan menambah kehandalan penyediaan listrik di daerah lain, terutama mengingat PLN masih mengimpor listrik dari Malaysia untuk kawasan Kalimantan Barat.

Ketua Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI) Kalimantan Barat, Haryanto, menegaskan bahwa pengembangan energi biomassa dari limbah cair sawit memiliki potensi besar, mengingat jumlah perkebunan kelapa sawit skala besar yang ada di daerah daerah. Ia menambahkan bahwa sudah ada kerja sama dengan PLN dan sistem POME (Palm Oil Mill Effluent) dapat menghasilkan gas metan yang berguna bagi produksi listrik alternatif. Rencana pengembangan energi terbarukan ini menandai langkah penting bagi wilayah Ambasis untuk bergerak lebih mandiri dalam energi dan memperkaya komitmen lingkungan negara.

Dukungan partai politik dan sektor swasta dalam implementasi potensi energi terbarukan diharapkan dapat memperkuat langkah nasional menuju energi bersih dan rendah karbon. Selain itu, pendanaan publik dan swasta dapat direncanakan melalui skema pembangunan berkelanjutan. Hal ini akan menambah jarak percinya berita tentang potensi sumber daya energi terbarukan dan melibatkan stakeholder dan pengambil kebijakan dalam persiapan menawarkan solusi kebijakan baru untuk permasalahan energi dan emisi yang menimpakan wilayah ini





