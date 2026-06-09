Pengeluaran Crown Estate Terhadap Perbaikan Forest Lodge untuk keluarga Wales Mencapai Rp 9,6 Miliar

Laporan pengeluaran Crown Estate untuk memperbaiki Forest Lodge, rumah keluarga Wales di Windsor, mencapai total 396.993 poundsterling pada 2025, dengan rincian biaya untuk properti utama, pondok staf, dan lumbung. Properti berarsitektur Georgia ini merupakan bangunan bersejarah kelas II yang sebelumnya direnovasi pada 2001. William dan Kate hanya menyewa selama 20 tahun dengan sewa pasar dan hak untuk mewariskan sewa kepada anak-anak. Artikel ini juga mengulas同为 kediaman lain yang dimiliki keluarga Kerajaan.

Di Forest Lodge , menurut lembaga pengawas pengeluaran publik, Crown Estate mengeluarkan total 396.993 pound sterling (sekitar Rp 9,6 miliar) untuk rumah Windsor itu pada 2025 agar layak ditempati keluarga Wales.

Biaya perbaikan dirinci menjadi properti utama bergaya Georgia yang menelan biaya 213.353 pound sterling untuk pemanasan, instalasi pipa, dan perbaikan struktural; dua pondok untuk staf dengan biaya masing-masing 48.575 dan 90.626 pound sterling; serta sebuah lumbung dengan biaya 44.439 pound sterling. Sebuah pondok ketiga termasuk dalam perjanjian sewa tetapi tidak memerlukan perbaikan karena penyewa sebelumnya baru pindah pada Januari 2026. Total biaya perbaikan itu melebihi nilai properti rata-rata di Inggris, yaitu 268.000 pound sterling.

Renovasi tersebut menandai perubahan kedua dalam tiga dekade terakhir pada bangunan yang dibangun pada 1770-an dan terdaftar sebagai Bangunan Bersejarah Kelas II. Pengerjaan besar-besaran sebelumnya diperkirakan menelan biaya sekitar 1,5 juta pound sterling pada 2001. Foto-foto properti yang kosong menunjukkan pekerjaan batu asli, hiasan plester yang rumit, perapian marmer, dan jendela Venesia, tetapi William dan Kate akan memberikan sentuhan pribadi pada interiornya dengan biaya sendiri.

Properti tersebut bukan milik Kate Middleton dan Pangeran William karena mereka hanya menyewa dengan jangka waktu 20 tahun yang dimulai pada 5 Juli 2025. Mereka membayar 307.200 pound sterling per tahun dan akan menghadapi peninjauan sewa setiap lima tahun sesuai dengan Indeks Harga Konsumen. Jika keluarga Wales memilih untuk pindah di masa mendatang, mereka dapat mewariskan sewa tersebut kepada ketiga anak mereka.

Pernyataan Crown Estate menyebutkan bahwa perjanjian sewa disepakati berdasarkan hukum umum dengan harga sewa pasar terbuka yang tunduk pada kewajiban perbaikan standar, dengan penilaian oleh Savills dan Hamptons atas nama Crown Estate dan Knight Frank bertindak untuk William dan Kate. Juru bicara Istana berterima kasih kepada Kantor Audit Nasional atas laporan yang sejalan dengan komitmen transparansi Rumah Tangga Kerajaan.

Setelah kepindahan diumumkan, Danielle Stacey dari HELLO! menyatakan Pangeran dan Putri Wales senang tinggal di Windsor, anak-anak mereka nyaman di Sekolah Lambrook, dan mereka tetap dekat dengan Kastil Windsor untuk acara kerajaan. Selain Forest Lodge, William dan Kate juga memiliki akses ke Apartemen 1A di Istana Kensington, London, sebagai salah satu dari tujuh kediaman istana yang diberikan kepada 11 anggota keluarga kerajaan tanpa biaya sebagai imbalan tugas resmi.

Mereka juga memiliki rumah pedesaan Anmer Hall di Norfolk yang diberikan oleh Ratu Elizabeth II setelah pernikahan, sering ditempati saat liburan sekolah anak-anak dengan fasilitas kolam renang, lapangan tenis pribadi, dan 10 kamar tidur di zona terlarang penerbangan untuk privasi





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Forest Lodge William Dan Kate Crown Estate Sewa Rumah Kerajaan Renovasi Bangunan Bersejarah

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