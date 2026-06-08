Pengelola Tempat Hiburan Karawang Klaim Tegur Pengunjung dalam Video Viral Diduga Pesta Gay

Kasus video viral yang memperlihatkan sejumlah pria berpelukan di Tempat Hiburan Malam Karawang menuai kritik. Manajemen Theatre Night Mart menyatakan telah memberikan teguran kepada pengunjung yang terlihat dalam rekaman. Pihaknya menegaskan tidak mendukung pelanggaran norma dan meminta masyarakat menunggu proses penyelidikan polisi.

Kasus yang viral di media sosial mengenai pengunjung di sebuah tempat hiburan malam di Karawang yang diduga melakukan pesta sesama jenis menuai perhatian wide. Berdasarkan rekaman video yang beredar, tampak sejumlah pria berjoget sambil berpelukan dan menunjukkan kemesraan di lokasi tersebut.

Spekulasi warganet увеличивается seputar dugaan adanya pesta gay yang terjadi di tempat hiburan tersebut. Manajemen Theatre Night Mart (TNM), sebagai pengelola venue, akhirnya mengeluarkan pernyataan klarifikasi. Manajer Operasional TNM, Tomi Wijaya, mengakui bahwa video tersebut memang direkam di area yang they kelola, tetapi menegaskan bahwa pihak manajemen tidak pernah mendukung atau membiarkan perilaku yang dianggap melanggar norma atau aturan yang berlaku.

Menurut Tomi, petugas yang bertugas saat itu telah mengambil tindakan berupa teguran langsung kepada pengunjung yang terlihat dalam video setelah mendeteksi aktivitas yang dianggap tidak pantas





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Video Viral Karawang Pesta Gay Theatre Night Mart Tomi Wijaya Teguran Petugas

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