Pengawasan Pajak Belum Optimal, BPK Temukan Banyak Temuan

BPK menemukan sejumlah kelemahan dalam pengawasan kepatuhan wajib pajak, termasuk kurangnya sistem pengendalian yang memadai dan pengujian risiko yang belum optimal di sektor nikel. Hal ini berpotensi mengurangi efektivitas upaya peningkatan penerimaan pajak negara.

Kantor Direktorat Jenderal Pajak ( DJP ) di Jakarta terlihat ramai pada Rabu, 11 Maret 2020, dengan masyarakat yang berdatangan untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan ( SPT ) pajak penghasilan (PPh) orang pribadi.

Data hingga 9 Maret 2020 menunjukkan peningkatan signifikan, yaitu 34 persen, dibandingkan periode yang sama pada tahun 2019. Peningkatan ini mengindikasikan kesadaran masyarakat akan kewajiban perpajakan yang semakin meningkat, meskipun demikian, efektivitas pengawasan dan optimalisasi penerimaan pajak masih menjadi perhatian utama. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2025, yang dikutip pada Jumat, 24 April 2026, mencatat serangkaian upaya pengawasan yang telah dilakukan oleh DJP selama periode 2023 hingga 2025.

Upaya tersebut meliputi penerbitan 162.658 Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) dan 311.736 Surat Penugasan Pemeriksaan (SP2). Meskipun jumlah surat yang diterbitkan cukup besar, BPK menilai bahwa kondisi tersebut berpotensi mengurangi efektivitas upaya peningkatan penerimaan pajak jika tidak segera dibenahi. Temuan utama BPK menyoroti kurangnya sistem pengendalian yang memadai dalam pelaksanaan pengawasan kepatuhan wajib pajak (WP). Akibatnya, pengawasan terhadap kepatuhan pajak belum berjalan optimal, sehingga berisiko menyebabkan potensi penerimaan negara tidak tergali secara maksimal.

Hal ini menjadi perhatian serius karena penerimaan pajak merupakan sumber pendapatan utama negara untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Data dari DJP Kemenkeu hingga 28 Februari 2024 menunjukkan bahwa sebanyak 5,41 juta Wajib Pajak (WP) telah melaporkan SPT, namun angka ini belum tentu mencerminkan kepatuhan yang sempurna dan optimalisasi penerimaan yang maksimal. Lebih lanjut, BPK mengungkapkan bahwa pengawasan kepatuhan wajib pajak di sektor nikel belum menguji risiko spesifik (specific risk) secara optimal.

Sektor nikel memiliki potensi penerimaan negara yang sangat besar, namun pengujian risiko yang belum memadai, terutama terkait variabel penting seperti peredaran usaha dan harga patokan mineral nikel, dapat menghambat optimalisasi penerimaan pajak dari sektor ini. BPK menegaskan urgensi penanganan permasalahan ini agar tidak menghambat upaya optimalisasi penerimaan perpajakan secara keseluruhan. Langkah-langkah penting yang perlu dilakukan meliputi penguatan sistem pengendalian, perbaikan prosedur pemeriksaan, dan peningkatan kualitas analisis risiko.

Dengan demikian, DJP dapat meningkatkan efektivitas pengawasan, memastikan kepatuhan wajib pajak, dan menggali potensi penerimaan negara secara maksimal. Selain itu, penting untuk terus meningkatkan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai kewajiban perpajakan dan manfaatnya bagi pembangunan negara. Isu terkait kerugian negara juga menjadi perhatian, sebagaimana keputusan MK yang menetapkan BPK sebagai satu-satunya penghitung kerugian negara, yang kemudian mendapat tanggapan dari KPK.

Kasus hukum yang melibatkan pegawai BPK terkait dugaan penganiayaan juga menjadi sorotan, serta kabar duka mengenai jemaah asal Tegal yang meninggal di Madinah dan jaminan badal haji yang diberikan





liputan6dotcom / 🏆 4. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Pajak BPK DJP SPT Pengawasan Pajak Nikkel Kepatuhan Wajib Pajak

United States Latest News, United States Headlines

