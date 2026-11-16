Pengasuh Anjing IS Bobol Brankas di Tangerang, Ditahan Polisi

Polresta Tangerang mengamankan pengasuh anjing IS karena membobol brankas majikannya di Suvarna Sutera. Tersangka diduga mematikan CCTV sebelum membawa emas dan barang berharga.

Kasus pencurian dengan pemberatan terjadi di kawasan elite Kabupaten Tangerang ketika seorang pengasuh anjing yang berinisial IS berhasil membobol brankas milik majikannya. Polisi mengonfirmasi bahwa dugaan tindak pidana ini terungkap melalui penyelidikan intensif terhadap rekaman CCTV dan perilaku mencurigakan dari tersangka yang berdomisili di kompleks perumahan Suvarna Sutera, Cluster Helios Prime, Desa Wanakerta, Kecamatan Sindang Jaya. Kejanggalan mulai terlihat saat korban menyadari bahwa isi brankas di dalam kamarnya telah hilang tanpa jejak yang jelas pada awalnya.

Mekanisme Pembobolan Brankas dan Manipulasi CCTV

Kapolresta Tangerang Kombes Pol Andi Muhammad Indra Waspada Amirullah menjelaskan bahwa pelaporan resmi oleh korban baru dilakukan pada hari Senin, 16 November 2026. Namun, kejadian sebenarnya telah terjadi beberapa hari sebelumnya, tepatnya pada Minggu, 8 November 2026, pukul 02:30 WIB. Pada waktu itu, korban menyadari bahwa brankas di dalam kamar rumahnya telah dibobol dan isinya hilang, sehingga ia segera melaporkan kejadian tersebut ke petugas kepolisian setempat.

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Selaku Kepala Kepolisian Resor Tangerang, Kombes Pol Andi Muhammad Indra Waspada Amirullah menguraikan bahwa penyelidikan tim polisi menemukan kejanggalan signifikan pada rekaman CCTV yang mengarah kepada IS. Tersangka diketahui memiliki akses ke dalam rumah majikannya sebagai pengasuh anjing dan diduga mematikan sambungan listrik secara sengaja. Tindakan ini menyebabkan rekaman CCTV terputus pada menit-menit krusial saat tindak pidana berlangsung.

Setelah sambungan listrik kembali aktif dan CCTV berfungsi normal, para peretas kode dan investigator melihat perubahan tata letak beberapa benda yang tersorot oleh kamera pengawas. Pola gangguan pada sistem keamanan ini sangat krusial dalam membuktikan niat jahat tersangka untuk menyembunyikan jejak-jejak digitalnya dari pengawasan otomatis yang ada di dalam rumah majikannya selama masa investigasi awal.

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Alibi Palsu dan Proses Penangkapan Tersangka

Indra menambahkan bahwa pada waktu yang bersamaan dengan dugaan pembobolan, tersangka IS memberikan izin tidak masuk kerja dengan alasan yang sangat menyentuh hati. IS memberitahu majikannya bahwa orang tuanya sedang meninggal dunia, sebuah klaim yang digunakan untuk menutupi aktivitas kriminalnya saat itu. Namun, setelah memberikan keterangan tersebut, tersangka tidak dapat lagi dihubungi melalui berbagai saluran komunikasi yang tersedia, mencerminkan perilaku penghindaran tanggung jawab yang parah.

Tim Operasional (Opsnal) Satreskrim Polresta Tangerang kemudian melancarkan operasi pengejaran sistematis untuk melacak keberadaan tersangka yang hilang. Upaya penjejakan ini berhasil dengan baik dan memungkinkan petugas lapangan untuk mengamankan tersangka IS di lokasi yang tepat. Setelah diamankan, tersangka langsung dibawa ke markah polisi untuk menjalani proses pendataan dan penggeledahan fisik secara ketat sesuai dengan prosedur hukum pidana yang berlaku.

Ketika dilakukan penggeledahan terhadap diri tersangka IS, petugas menemukan barang-barang hasil tindak pidana yang telah disimpan oleh tersangka. Penemuan ini menjadi bukti fisik yang kuat dan tidak terbantahkan untuk menghubungkan tersangka secara langsung dengan barang-barang berharga yang hilang dari rumah majikannya di Cluster Helios Prime. Proses penahanan dilakukan di Rutan Polresta Tangerang untuk memastikan tersangka tidak dapat menghilangkan barang bukti atau kabur dari proses hukum.

Rincian Barang Bukti dan Ancaman Hukum Berat

Barang bukti utama yang ditemukan selama proses penggeledahan adalah logam mulia dalam jumlah tertentu yang diduga keras merupakan isi brankas yang dibobol. Secara spesifik, petugas menemukan lima keping emas dengan berat masing-masing lima gram. Dengan perhitungan matematis yang sederhana, total berat logam mulia yang diamankan dari tersangka IS mencapai dua puluh lima gram secara keseluruhan.

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Selain emas, barang-barang mewah lainnya juga ditemukan di milik tersangka, termasuk satu tas hitam bermerek Prada yang menunjukkan tingkat kemewahan barang bawaan. Dua unit ponsel genggam juga berhasil diamankan sebagai alat komunikasi tersangka, serta satu unit jam tangan yang diduga merupakan bagian dari harta yang dicuri. Seluruh aset ini sekarang diamankan oleh Polresta Tangerang untuk dikembalikan kepada korban yang sah atau diproses lebih lanjut sebagai alat bukti.

Tersangka IS kini ditahan secara hukum di Rutan Polresta Tangerang untuk menjalani proses penyidikan yang lebih lanjut hingga pengadilan memutuskan. Atas perbuatannya yang melanggar kepercayaan majikan, tersangka dijerat dengan Pasal 477 KUHP atau Pasal 476 KUHP. Kedua pasal ini merupakan ketentuan hukum pidana yang sangat berat dengan ancaman hukuman penjara paling lama tujuh tahun bagi siapa saja yang terbukti melakukan pencurian dalam bangunan tempat tinggal.

Kasus ini menjadi peringatan keras bagi masyarakat tentang pentingnya kehati-hatian dalam mempercayakan kunci rumah dan barang berharga kepada orang lain, bahkan yang dianggap dekat. Kombinasi antara manipulasi sistem keamanan teknologi dan kepercayaan pribadi yang disalahgunakan menciptakan celah kejahatan yang hanya bisa ditangani melalui investigasi forensik yang detail. Proses hukum untuk IS kini akan berlangsung sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku di negara hukum Indonesia.