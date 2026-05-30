Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial Dijadikan Perspektif Terpadu dalam Semua Tahap Pembangunan Nasional

Deputi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Bappenas menegaskan bahwa gender dan inklusi sosial harus terintegrasi dalam perencanaan, anggaran, pelaksanaan, serta evaluasi kebijakan pembangunan, didukung program SKALA, kemitraan Australia‑Indonesia, dan riset SMERU. Studi terbaru menyoroti tantangan partisipasi OMS dan menggarisbawahi peran Surat Edaran Partisipasi Masyarakat 2026 dalam memperkuat tata kelola inklusif di tingkat daerah.

Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/ Bappenas ), Pungkas Bahjuri Ali, menyampaikan pentingnya pengarusutamaan gender dan inklusi sosial sebagai landasan utama dalam setiap tahapan pembangunan.

Pada acara Diseminasi Hasil Studi Baseline Kolaborasi Multipemangku Kepentingan untuk Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial di Jakarta, Senin 25 Mei 2026, ia menegaskan bahwa isu-isu tersebut tidak boleh diperlakukan sebagai agenda sektoral semata, melainkan harus menjadi perspektif yang menyatu dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi kebijakan. Penekanan ini sejalan dengan amanat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025‑2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025‑2029, yang menuntut pembangunan yang adil, berkelanjutan, dan memberi kesempatan yang setara bagi semua kelompok, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok rentan lainnya.

Penguatan agenda gender dan inklusi sosial di Bappenas diwujudkan melalui serangkaian inisiatif, antara lain program SKALA (Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar), program kemitraan Australia‑Indonesia, serta kolaborasi dengan The SMERU Research Institute. Dalam kesempatan tersebut, Direktur Keluarga, Pengasuhan, Perempuan, dan Anak, Qurrota A'yun, menambahkan bahwa integrasi perspektif gender harus melibatkan secara aktif organisasi masyarakat sipil (OMS), kelompok perempuan, dan kelompok marginal lainnya dalam proses perencanaan baik di tingkat nasional maupun daerah.

Ia menyoroti pentingnya penyusunan rencana intervensi yang dapat menerjemahkan usulan yang disampaikan melalui OMS ke dalam bahasa perencanaan operasional, sehingga memudahkan implementasi oleh pemerintah daerah. Studi yang dibawakan oleh Palmira Permata Bachtiar mengungkap masih terbatasnya partisipasi OMS dalam musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat provinsi dan kurangnya akses serta akomodasi bagi penyandang disabilitas dalam proses formal. Namun, terdapat perkembangan positif melalui penerbitan Surat Edaran Partisipasi Masyarakat (SE Parmas) pada Januari 2026, turunan dari Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2017.

SE Parmas menjadi dasar bagi tata kelola partisipatif dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan mencakup panduan teknis, metode praktis, serta instrumen pemantauan yang memastikan keterlibatan masyarakat dan kelompok rentan. Palmira menekankan bahwa kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah dan OMS menjadi kunci utama untuk mewujudkan pembangunan inklusif yang efektif hingga ke tingkat desa.

Dengan sinergi semua pemangku kepentingan, diharapkan kebijakan gender dan inklusi sosial dapat diimplementasikan secara sistematis, berkelanjutan, dan memberi manfaat yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia





