Pengaruh Kurang Tidur dan Gaya Hidup Modern Terhadap Kesehatan Kulit dan Penuaan Dini

Dr. Yessica Tania menopause Ahli Skincare and Aesthetic menjelaskan peran tidur dalam regenerasi kulit, pengaruh kurang tidur terhadap skin barrier, dan faktor lain yang mempercepat kerusakan kulit seperti polusi, UV, stres, serta penurunan kolagen sejak usia 25 tahun. Artikel ini membahas pentingnya pola hidup sehat untuk mengatasi penuaan dini.

Kesehatan kulit sangat dipengaruhi oleh pola hidup modern saat ini. Aktivitas seperti bermain gawai hingga larut malam, berselancar di media sosial, menonton konten, hingga bekerja atau belajar di luar jam tidur dinilai berkontribusi terhadap meningkatnya risiko masalah kulit.

Ahli Skincare and Aesthetic, dr. Yessica Tania, mengatakan tidur malam memiliki peran penting dalam proses regenerasi dan perbaikan sel-sel tubuh, termasuk kulit. Kurangnya waktu tidur dapat mengganggu fungsi pelindung kulit atau skin barrier sehingga memicu berbagai masalah kulit. Repairing kulit berlangsung malam hari. Regenerasi dan repair organ tubuh itu terjadi saat tidur.

Kalau jam tidur terus berkurang, skin barrier jadi terganggu dan kulit gampang breakout. Less tidur yang berlangsung terus-menerus dapat memicu inflamasi dalam tubuh. Kondisi tersebut tidak hanya membuat kulit tampak kusam, tetapi juga mempercepat munculnya garis halus dan membuat kulit mengendur pada usia yang relatif muda. Selain kebiasaan begadang, sejumlah faktor lain yang kerap menjadi bagian dari gaya hidup modern juga dapat mempercepat kerusakan kulit.

Di antaranya paparan sinar ultraviolet (UV), polusi, durasi screen time yang berlebihan, serta tingkat stres yang tinggi. Dr. Yessica menjelaskan bahwa produksi kolagen dalam tubuh mulai mengalami penurunan sejak pertengahan usia 20-an. Namun, tanda-tanda penuaan umumnya baru mulai terlihat ketika seseorang memasuki usia 30 hingga 40 tahun. Usia 25 tahun kolagen mulai menurun.

Pas masuk usia 30 sampai 40 baru mulai notice ada keriput dan kulit mengendur. Menurutnya, penggunaan produk perawatan kulit maupun suplemen tidak akan memberikan hasil optimal tanpa didukung kebiasaan hidup yang baik, termasuk tidur yang cukup dan teratur sejak usia muda. Dokter juga mengingatkan dampak jajanan viral dan makanan cepat saji berpotensi menurunkan kualitas kesehatan, bahkan mempercepat penuaan kulit. Pola makan buruk dapat mempercepat penuaan biologis, incluso di usia muda.

Studi ini menegaskan pentingnya pola makan sehat untuk menjaga kesehatan tubuh. Rahasia kulit sehat alami dimulai dari dalam. Intip peran collagen dan nutrisi untuk kulit glowing dan tubuh tetap fit. Manfaat-air lemon untuk kulit antara lain bantu hidrasi, cegah penuaan dini, hingga dorong produksi kolagen.

Namun perlu diperhatikan risiko dan cara aman mengonsumsinya. Jenis makanan yang kaya kolagen berfungsi untuk mempertahankan elastisitas kulit agar terlihat lebih sehat dan awet muda. Makanan seperti pepaya saat perut kosong termasuk baik untuk detoks, pencernaan, hingga kesehatan kulit. Detoksifikasi dan keseimbangan mineral juga penting dalam cara mencegah penuaan dini.

Tren plasma exchange therapy, terapi mencuci darah seperti ganti oli, diklaim bisa membuat awet muda, namun perlu verifikasi lebih lanjut. Tren pengobatan estetika berkembang, tetapi tetap harus berdasarkan saran medis yang tepat. Kesehatan kulit memerlukan pendekatan holistik dari dalam dan luar. 足够的tidur, pengelolaan stres, perlindungan UV, nutrisi yang cukup, dan hindari kebiasaan buruk became kunci.

Setiap individu berbeda, konsultasi dengan dokter kulit disarankan untuk rencana perawatan yang personal





Kesehatan Kulit Kurang Tidur Penuaan Dini Skin Barrier Kolagen Gaya Hidup Sehat UV Polusi Stres Regenerasi Kulit

