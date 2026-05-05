Pengangguran di Jakarta Turun Jadi 334 Ribu pada Februari 2026

Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta melaporkan penurunan jumlah pengangguran menjadi 334 ribu orang pada Februari 2026, disertai dengan peningkatan total angkatan kerja dan penyerapan tenaga kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) juga mengalami penurunan menjadi 6,03 persen.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta, Kadarmanto, menyampaikan laporan penting mengenai perkembangan ketenagakerjaan di Jakarta pada Februari 2026. Laporan tersebut menunjukkan adanya penurunan signifikan dalam jumlah pengangguran, yaitu menjadi 334 ribu orang, dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

Penurunan ini merupakan indikasi positif terhadap pemulihan ekonomi dan peningkatan kesempatan kerja di ibu kota. Lebih lanjut, Kadarmanto menjelaskan bahwa total angkatan kerja di Jakarta mengalami peningkatan menjadi 5,53 juta orang, dengan penyerapan tenaga kerja mencapai 62,18 ribu orang. Peningkatan ini menunjukkan bahwa sektor-sektor ekonomi di Jakarta terus berkembang dan mampu menyerap tenaga kerja baru. Secara rinci, penurunan jumlah pengangguran tercatat sebesar 4,54 ribu orang dibandingkan dengan Februari 2025.

Hal ini mengindikasikan efektivitas program-program pemerintah dan inisiatif swasta dalam menciptakan lapangan kerja dan mengurangi angka pengangguran. Selain itu, peningkatan jumlah penduduk yang bekerja menjadi 5,2 juta orang juga menjadi kabar baik bagi perekonomian Jakarta. Penyerapan tenaga kerja yang meningkat ini didorong oleh peningkatan pekerja penuh dan setengah pengangguran, meskipun jumlah pekerja paruh waktu mengalami sedikit penurunan. Penurunan angka pengangguran ini secara langsung berdampak pada penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jakarta.

Pada Februari 2026, TPT Jakarta tercatat sebesar 6,03 persen, atau turun 0,15 persen poin dari angka sebelumnya. Penurunan ini menunjukkan bahwa semakin banyak penduduk Jakarta yang memiliki pekerjaan dan tidak lagi menganggur. Kadarmanto menekankan bahwa pada Februari tahun lalu, TPT masih berada di angka 6,18 persen. Dengan demikian, Jakarta berhasil menurunkan TPT dari 6,18 persen menjadi 6,03 persen dalam kurun waktu satu tahun.

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa TPT laki-laki pada Februari 2026 berada di angka 6,54 persen, turun dari 6,77 persen. Sementara itu, TPT perempuan tercatat sebesar 5,28 persen, mengalami penurunan tipis dari 5,29 persen. Meskipun penurunan angka pengangguran perempuan tidak sebesar laki-laki, secara keseluruhan jumlah pengangguran perempuan masih lebih rendah dibandingkan laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan di Jakarta memiliki tingkat partisipasi dalam angkatan kerja yang cukup tinggi dan mampu bersaing di pasar tenaga kerja.

Laporan BPS DKI Jakarta ini memberikan gambaran yang optimis mengenai kondisi ketenagakerjaan di Jakarta. Penurunan angka pengangguran dan TPT menunjukkan bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah dan upaya-upaya sektor swasta dalam menciptakan lapangan kerja telah membuahkan hasil. Peningkatan total angkatan kerja dan penyerapan tenaga kerja juga mengindikasikan bahwa ekonomi Jakarta terus tumbuh dan berkembang. Namun, Kadarmanto mengingatkan bahwa penurunan angka pengangguran ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan lagi.

Pemerintah dan sektor swasta perlu terus berkolaborasi untuk menciptakan lapangan kerja yang berkualitas dan berkelanjutan, serta meningkatkan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan pasar. Selain itu, perlu adanya perhatian khusus terhadap pekerja paruh waktu yang mengalami penurunan jumlahnya, dengan memberikan pelatihan dan dukungan agar mereka dapat meningkatkan keterampilan dan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Dengan demikian, Jakarta dapat terus menjadi pusat ekonomi dan investasi yang menarik, serta memberikan kesempatan kerja yang lebih baik bagi seluruh penduduknya.

Data ini menjadi penting bagi perumusan kebijakan yang tepat sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jakarta





