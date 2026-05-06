Pengamat Migas Desak Pemerintah Revisi UU Migas untuk Meningkatkan Produksi Minyak Domestik

Pengamat energi Ibrahim Assuaibi mendesak pemerintah untuk merevisi Undang-Undang Migas guna menarik investasi asing dan meningkatkan produksi minyak domestik. Ia menilai ketergantungan impor minyak yang mencapai 1,5 juta barel per hari telah menjadi salah satu faktor utama tekanan terhadap rupiah. Dengan produksi domestik hanya 600 ribu barel per hari, Indonesia harus mengimpor minyak untuk memenuhi kebutuhan 2,1 juta barel per hari. Kondisi ini meningkatkan kebutuhan dolar AS, terutama ketika harga minyak global melonjak. Ibrahim Assuaibi mendorong pemerintah untuk merevisi regulasi migas agar lebih menarik bagi investor, termasuk memberikan insentif pajak pada tahap eksplorasi.

Dengan kebutuhan minyak nasional mencapai 2,1 juta barel per hari, sementara produksi domestik hanya sekitar 600 ribu barel per hari, Indonesia masih harus mengimpor sejumlah besar minyak untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Kondisi ini membuat kebutuhan dolar Amerika Serikat untuk membeli minyak semakin meningkat, terutama ketika harga minyak global melonjak akibat konflik geopolitik di Timur Tengah dan Eropa Timur.

Ibrahim Assuaibi menilai bahwa perbaikan struktural dalam sektor energi sangat penting agar Indonesia tidak terus bergantung pada impor migas yang membebani kurs rupiah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia mendorong pemerintah untuk mengubah regulasi migas agar lebih menarik bagi investor, khususnya dalam eksplorasi dan pengembangan sumber minyak baru. Menurutnya, skema kerja sama migas Indonesia saat ini belum cukup kompetitif dibandingkan dengan negara lain, sehingga investasi eksplorasi energi berjalan lambat.

Ibrahim mengusulkan agar pemerintah memberikan ruang kerja sama yang lebih fleksibel dengan investor asing, termasuk dalam hal pembagian hasil dan insentif pajak pada tahap awal eksplorasi. Ia menambahkan bahwa pada tahap pencarian sumber minyak, investor seharusnya tidak dikenai pajak terlebih dahulu karena pengeluaran yang tinggi. Dengan demikian, diharapkan dapat mempercepat eksplorasi dan produksi minyak domestik, sehingga mengurangi ketergantungan terhadap impor dan memperkuat stabilitas ekonomi nasional





