Pengamanan Sidang PN Jaktim 5 November 2026 Dikerahkan 1200 Personel

Sebanyak 1.200 personel gabungan mengamankan sidang kasus pencemaran nama baik di PN Jakarta Timur pada 5 November 2026. Jembatan layang ditutup demi antisipasi massa pendukung Jokowi dan Roy Suryo.

Sejumlah besar personel gabungan dikerahkan di kawasan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Kamis, 5 November 2026 untuk mengamankan persidangan kasus dugaan pencemaran nama baik. Terdakwa Roy Suryo dan rekan-rekannya dijadwalkan mengikuti jalannya persidangan yang menjadi sorotan publik luas karena melibatkan nama-nama besar. Keamanan ketat mulai diterapkan beberapa jam sebelum jam sidang resmi dimulai untuk memastikan ketertiban.

Kedatangan Jokowi Mengacaukan Arus Lalu Lintas

Arus kendaraan menuju gedung pengadilan mulai dialihkan sejak pagi hari di Kamis, 5 November 2026 setelah Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, tiba di lokasi. Kepolisian menutup total akses jalan melalui jembatan layang atau flyover yang mengarah dari kawasan Klender menuju pintu pengadilan. Penutupan ini dilakukan oleh aparat untuk memisahkan rute kendaraan pribadi dan memastikan area sekitar menjadi zona aman tanpa gangguan lalulintas.

Also read KAI Terapkan Gapeka 2026 dan Buka Pemesanan Tiket untuk Keberangkatan 1 Desember 2026

Antisipasi Dua Kubu Massa yang Berbeda Arah

Di sekitar area pengadilan, terlihat berkumpul dua kelompok massa dengan posisi yang berlawanan terkait jalannya perkara. Kelompok pendukung Presiden Joko Widodo yang berasal dari organisasi Projo membawa spanduk bertuliskan "Kami Percaya Jokowi dan UGM" serta meneriakkan yel-yel sesuai isi spanduk tersebut. Di sisi lain, kelompok pendukung terdakwa Roy Suryo beserta Dokter Tifa juga hadir untuk menunjukkan solidaritas dan dukungan penuh bagi para terdakwa.

Penyebab Keramaian Diprediksi Penuh Massa

Kapolsek Cakung, Kompol Andre Tri Putra, menyatakan bahwa kehadiran Presiden Joko Widodo sebagai saksi dalam persidangan menjadi faktor utama keramaian. Jaksa Penuntut Umum sebelumnya telah merencanakan untuk menghadirkan Kepala Negara tersebut guna memberikan keterangan lengkap terkait dugaan kasus. Kompol Andre memprediksi bahwa jumlah massa yang datang ke lokasi akan sangat banyak karena menarik perhatian kedua kubu yang memiliki pandangan berbeda.

Advertisement

1.200 Personel Siap Amankan Kamtibmas

Untuk mengatasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, pihak kepolisian mengerahkan tepat 1.200 personel gabungan ke lokasi. Kompol Andre Tri Putra menjelaskan bahwa penempatan personel ini mencakup seluruh area gedung pengadilan serta lingkungan sekitarnya. Mereka bertugas memastikan tidak terjadi konflik fisik atau keributan antar kelompok pendukung yang berbeda pendapat selama proses hukum berjalan.

Kerja Sama Warga Eramas 2000 Diperlukan

Polisi juga mengajak warga sekitar, khususnya mereka yang tinggal di Perumahan Eramas 2000, untuk bekerja sama menjaga situasi tetap kondusif. Kompol Andre Tri Putra meminta doa dan dukungan penuh dari warga lokal agar kegiatan sidang dapat berjalan lancar tanpa hambatan. Keamanan di wilayah pemukiman ini menjadi sangat strategis karena jaraknya yang sangat dekat dengan pusat aktivitas persidangan.

Rekayasa Lalu Lintas Situasional Diterapkan

Sebagai tindak lanjut pengamanan, aparat menerapkan rekayasa lalu lintas yang bersifat situasional di sekitar pengadilan. Pengaturan arus lalu lintas akan selalu disesuaikan dengan perkembangan situasi di lapangan dan jumlah masyarakat yang datang. Prosedur ini memungkinkan aparat untuk mengubah strategi kapan saja sesuai dengan kondisi keamanan dan kepadatan kendaraan yang terdeteksi di area sekitar.