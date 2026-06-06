Pengalihan Rute Transjakarta Koridor 1 Blok M-Kota pada 7 Juni 2026

PT Transjakarta akan mengalihkan rute Koridor 1 Blok M-Kota pada Minggu, 7 Juni 2026, dari pukul 05.00 hingga 07.00 WIB untuk mendukung kegiatan di kawasan Sudirman-Thamrin. Bus akan dialihkan via Koridor 9 dan Koridor 13, dengan beberapa halte tidak beroperasi. Pelanggan dapat menggunakan halte yang tetap berjalan atau rute alternatif lain.

PT Transjakarta mengumumkan penyesuaian rute pada Koridor 1 Blok M-Kota yang akan berlaku pada Minggu, 7 Juni 2026, mulai pukul 05.00 hingga 07.00 WIB. Perubahan ini dilakukan untuk mendukung kelancaran berbagai kegiatan di jantung Ibu Kota, khususnya di kawasan Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan MH Thamrin.

Selama periode tersebut, bus akan dialihkan melalui jalur Koridor 9 dan Koridor 13. Beberapa halte di Koridor 1, dari Kebon Sirih hingga Bundaran Senayan, tidak akan melayani penumpang untuk kedua arah. Sebaliknya, halte Petojo, Tarakan, Tomang Raya, Kota Bambu, dan Tegal Parang tetap beroperasi. Selain itu, penumpang juga dapat menggunakan halte di jalur lain yang tidak terdampak, seperti Halte Pancoran arah Pinang Ranti, Tegal Mampang, Rawa Barat, dan Pasar Santa.

Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta, Ayu Wardhani, menyampaikan bahwa langkah ini bersifat antisipatif untuk mengelola lalu lintas dan memastikan keamanan selama acara berlangsung. Ia também meminta maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin timbul dan mengajak pelanggan untuk selalu mengikuti informasi resmi melalui media sosial atau situs web Transjakarta. Perubahan rute ini bersifat sementara dan diharapkan dapat menjaga konektivitas transportasi publik di Jakarta. Dengan demikian, pelanggan diimbau untuk merencanakan perjalanan mereka dengan memanfaatkan rute alternatif yang telah disediakan





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Transjakarta Koridor 1 Pengalihan Rute Jakarta Blok M-Kota Koridor 9 Koridor 13 Halte Ayu Wardhani

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