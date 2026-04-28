Pengakuan Sopir Taksi Listrik Ungkap Penyebab Awal Tabrakan Maut KRL dan Argo Bromo Anggrek

Sopir taksi listrik yang terlibat dalam insiden awal tabrakan maut di Bekasi Timur mengaku mesin mobilnya mati mendadak dan roda terkunci saat melintas di perlintasan kereta. Kecelakaan ini kemudian berlanjut dengan tabrakan antara KRL dan KA Argo Bromo Anggrek yang menewaskan 15 orang, seluruhnya perempuan.

Tabrakan tragis yang melibatkan Kereta Rel Listrik ( KRL ) dan Kereta Api (KA) Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur pada Senin (27/4/2026) malam, kini mulai mengungkap penyebabnya.

Pengakuan mengejutkan datang dari sopir taksi listrik yang menjadi bagian awal dari rangkaian kejadian naas ini. Sebelum ditabrak KRL, taksi listrik tersebut mogok di perlintasan kereta api di Ampera, sekitar 200 meter dari Stasiun Bekasi Timur. Dalam video yang viral di media sosial, sopir taksi terlihat sangat terguncang setelah kejadian. Ia menceritakan kepada warga sekitar bahwa mesin mobil listriknya mati mendadak saat sedang melintas di perlintasan.

Lebih dari itu, ia mengklaim roda mobil terkunci, membuatnya tidak mampu mendorong atau memindahkan kendaraan dari rel.

'Mesin tiba-tiba mati dan terkunci. Saya benar-benar tidak bisa mendorongnya,' ujarnya kepada warga yang berusaha menolong. Ia mengaku panik melihat KRL Lintas Cikarang semakin mendekat dan akhirnya memilih untuk menyelamatkan diri dengan keluar dari mobil. Saat ini, sopir taksi tersebut telah diamankan pihak kepolisian untuk dimintai keterangan lebih lanjut mengenai kronologi lengkap kecelakaan.

Insiden di perlintasan Ampera ini menjadi pemicu rangkaian kecelakaan yang lebih besar. KRL Lintas Cikarang yang menabrak taksi listrik terpaksa berhenti di jalur yang sama. Malang tidak dapat dielakkan, KA Argo Bromo Anggrek yang melaju dari arah belakang tidak dapat menghindari tabrakan dan menghantam KRL dengan kecepatan tinggi. Dampak dari tabrakan ini sangat mengerikan.

Hingga Selasa (28/4/2026), jumlah korban meninggal dunia telah mencapai 15 orang. Seluruh korban adalah perempuan, karena gerbong yang tertabrak adalah gerbong khusus wanita. Tragedi ini menimbulkan duka mendalam bagi keluarga korban dan seluruh masyarakat Indonesia. Pihak berwenang terus melakukan investigasi menyeluruh untuk mengungkap penyebab pasti kecelakaan dan memastikan kejadian serupa tidak terulang kembali.

