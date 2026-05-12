Pengadilan Tipikor Jakarta: Alfian Nasution dan Hanung Budya Yuktyanta dianiaya 6 tahun penjara

Alfian Nasution dijatuhi hukuman 6 tahun penjara atas kasus dugaan korupsi pada PT Pertamina, sedangkan Hanung Budya Yuktyanta dianiaya 6 tahun penjara. Hakim menguatkan tuntutan JPU dan menyatakan keduanya terbukti bersalah. Vonis lebih tinggi dari tuntutan JPU sebelumnya.

Pengadilan Tipikor Jakarta memutuskan hukuman 6 tahun penjara bagi Alfian Nasution sebagai Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga periode 2021-2023 dan Hanung Budya Yuktyanta sebagai Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina periode 2012-2014.

Hakim menemukan keduanya bersalah melakukan tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina, dengan vonis dihukum 6 tahun penjara serta denda 1 miliar rupiah. Ketua Majelis Hakim Adek Nurhadi menyatakan, ‘Menjatuhkan pidana kepada kedua terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 6 tahun dan denda sejumlah Rp1 miliar subsider 150 hari penjara. Masing-masing.





