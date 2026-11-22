Pengadilan Distrik Pusat Seoul membatalkan kontrak eksklusif VIVIZ dan memerintahkan Big Planet Made Entertainment membayar tunggakan honor. Keputusan ini mengakhiri perselisihan panjang dengan agensi yang mengalami krisis finansial.

Pengadilan Distrik Pusat Seoul telah mengukuhkan kemenangan bagi ketiga anggota grup vokal VIVIZ dalam putusan hukum yang diterbitkan pada Minggu, 22 November 2026. Keputusan pengadilan ini secara resmi mengakhiri sengketa kontrak antara Eunha, SinB, dan Umji dengan agensi lama mereka, Big Planet Made Entertainment. Putusan ini merupakan akhir dari perjalanan hukum yang dimulai sejak November 2026 ketika para anggota mengajukan gugatan terkait pemutusan kontrak.

Mekanisme Pemutusan Kontrak Eksklusif

Putusan pengadilan menegaskan bahwa kontrak eksklusif VIVIZ telah secara otomatis berakhir pada 4 Maret 2026. Tanggal tersebut bertepatan dengan ketika pihak agensi resmi menerima pemberitahuan pemutusan kontrak dari ketiga anggota. Majelis hakim dalam persidangan menilai bahwa hubungan kepercayaan antara artis dan manajemen telah rusak sepenuhnya pada momen tersebut.

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Pengadilan juga mempertimbangkan kondisi keuangan Big Planet Made Entertainment yang sedang mengalami masalah serius. Data keuangan menunjukkan bahwa perusahaan tersebut berada dalam kondisi ekuitas negatif secara keseluruhan pada tahun 2023 dan 2024. Hakim menilai bahwa kekhawatiran para anggota VIVIZ mengenai ketidakmampuan agensi dalam mendukung aktivitas mereka memiliki dasar yang kuat dan valid secara hukum.

Posisi Pihak Terdakwa dan Alasan Gugatan

Sengketa ini bermula dari tunggakan pembayaran honor yang tidak kunjung diselesaikan oleh Big Planet Made Entertainment. Ketiga anggota VIVIZ mengaku belum menerima pembayaran untuk kegiatan promosi dan pertunjukan yang berlangsung sepanjang kuartal keempat tahun 2025. Total jumlah tunggakan yang dituntut mencapai angka yang sangat signifikan, yakni sebesar 338,7 juta won.

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Melampaui sekadar masalah keuangan, agensi juga dihentikan persiapan album baru VIVIZ secara sepihak tanpa konsultasi lebih lanjut. Berdasarkan laporan Korea JoongAng Daily, judul trek untuk album tersebut sudah selesai direkam pada Januari 2026. Namun, pihak manajemen kemudian menginformasikan bahwa proses perilisan album tidak akan dilanjutkan tanpa memberikan penjelasan rinci kepada para anggota grup.

Dampak Finansial dan Langkah Hukum Selanjutnya

Dalam putusan akhirnya, pengadilan memerintahkan Big Planet Made Entertainment untuk membayar seluruh tunggakan honorarium kepada ketiga anggota VIVIZ. Pembayaran tersebut juga mencakup bunga keterlambatan yang dihitung sesuai dengan durasi penundaan. Kewajiban finansial ini merupakan bentuk tanggung jawab agensi atas kinerja manajemen yang dinilai gagal selama masa kontrak berlangsung.

Sebelum keputusan akhir ini keluar, VIVIZ sebenarnya sudah lebih dulu memperoleh kemenangan hukum yang memungkinkan mereka melanjutkan karier tanpa terikat kontrak lama. Pada Juni 2026, pengadilan mengabulkan permohonan penangguhan sementara keberlakuan kontrak eksklusif. Langkah ini memberikan ruang bagi Eunha, SinB, dan Umji untuk menandatangani kontrak baru dengan agensi UNCORE pada Oktober 2026.

Konteks Rekor Karir dan Isu Agensi

Eunha, SinB, dan Umji sebelumnya dikenal luas sebagai mantan anggota grup GFRIEND yang resmi bubar pada tahun 2021. Mereka kemudian melakukan debut ulang sebagai unit VIVIZ pada Februari 2022 dengan agensi Big Planet Made Entertainment. Keputusan untuk pindah ke UNCORE menandai babak baru dalam karier musik mereka yang didukung oleh struktur manajemen yang lebih stabil.

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Big Planet Made Entertainment saat ini tengah menghadapi gelombang masalah hukum dari sejumlah artis lain. Beberapa nama besar seperti THE BOYZ, Lee Seung Gi, Lee Mu Jin, Chen, Baekhyun, dan Xiumin dari EXO juga dilaporkan memiliki perselisihan terkait pembayaran honor dengan perusahaan tersebut.

Status Hukum CEO dan Isu Terbesar

CEO Big Planet Made Entertainment, Cha Ga Won, saat ini sedang menjalani persidangan tingkat pertama atas dakwaan penipuan. Nilai dugaan penipuan yang dituduhkan mencapai sekitar 30 miliar won. Perkaara hukum ini merupakan proses yang terpisah dari gugatan yang diajukan oleh anggota VIVIZ.

Keputusan pengadilan terhadap VIVIZ memberikan kejelasan hukum yang signifikan bagi para anggota dan penggemar. Pemindahan ini memastikan bahwa masa depan karier VIVIZ tidak lagi terhambat oleh ketidakpastian status hukum dengan agensi sebelumnya. Para anggota kini dapat fokus sepenuhnya pada aktivitas musik dan proyek baru di bawah naungan UNCORE.