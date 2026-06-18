Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Mengeksekusi Paksa Pengosongan 15 Bangunan di Senayan

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengeksekusi paksa pengosongan 15 bangunan di atas lahan eks HGB 26 dan HGB 27/Gelora tempat Hotel Sultan berdiri di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, yang selama ini dikuasai PT Indobuildco.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengeksekusi paksa pengosongan 15 bangunan di atas lahan eks HGB 26 dan HGB 27/Gelora tempat Hotel Sultan berdiri di kawasan Senayan , Jakarta Pusat, yang selama ini dikuasai PT Indobuildco, Kamis (18/6/2026).

Eksekusi ini merupakan tindak lanjut dari Penetapan Nomor 1/PDT. EKS/2026/PN. Jkt. Pst jo Nomor 208/Pdt.

G/2025/PN. Jkt. Pst yang ditandatangani Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Dr. Widyo Purnomo, S.H. , M.H.

, pada 30 April 2026. Lahan strategis di jantung ibu kota itu dikembalikan kepada dua pemohon eksekusi, yakni Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia dan Pusat Pengelolaan Komplek Gelanggang Olahraga Bung Karno. Kuasa hukum kedua pemohon dari Kantor Advokat Hamzah & Partners, yang beralamat di Gedung Capital Place, Jakarta Selatan, mewakili Menteri Sekretaris Negara dan Kepala Pusat Pengelolaan Komplek. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membacakan isi penetapan di hadapan aparat dan massa yang memadati lokasi pada pagi hari itu.

Suasana di kawasan Hotel Sultan, Jakarta Pusat, berubah menjadi arena perlawanan pada Kamis (18/6/2026) pagi. Pelaksanaan eksekusi dikawal ketat oleh sejumlah aparat, mulai dari perwakilan Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, Polsek Tanah Abang, Kodim 0501 Jakarta Pusat, Danramil Tanah Abang, Satpol PP DKI Jakarta, hingga Pemerintah Kota Jakarta Pusat. Suasana di lokasi berlangsung tegang dengan diwarnai suara teriakan massa sebagai latar belakang saat panitera membacakan penetapan eksekusi.

PT Indobuildco selaku termohon eksekusi tidak hadir meskipun telah dipanggil hingga tiga kali secara resmi oleh panitera di hadapan seluruh pihak yang hadir





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Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Pengosongan 15 Bangunan Hotel Sultan Senayan PT Indobuildco

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