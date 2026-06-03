Pengadilan Militer Menjatuhkan Vonis atas Kasus Pembunuhan Kepala Kantor Cabang Pembantu BRI

Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah menjatuhkan vonis hukuman kepada tiga orang terduga pelaku pembunuhan Mohamad Ilham Pradipta. Keputusan ini diambil setelah proses persidangan yang panjang dan kompleks.

Sidang pembacaan putusan kasus dugaan penculikan dan pembunuhan Kepala Kantor Cabang Pembantu (KCP) BRI Cempaka Putih diadakan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Cakung, Jakarta, pada tanggal 3 Juni 2026.

Majelis hakim telah menjatuhkan vonis hukuman kepada tiga orang terduga pelaku pembunuhan Mohamad Ilham Pradipta. Serka Mochamad Nasir diberikan vonis 13 tahun penjara serta restitusi Rp750 juta, sedangkan Kopda Feri Heriyanto diberikan vonis tujuh tahun penjara dan restitusi Rp500 juta. Sementara itu, Serka Frengky Yaru hanya diberikan vonis satu tahun penjara. Keputusan ini diambil setelah proses persidangan yang panjang dan kompleks.

Kasus ini melibatkan kekerasan yang melibatkan pejabat militer dan menyebabkan kemarahan masyarakat. Majelis hakim telah mempertimbangkan semua bukti dan tesaksi sebelum menjatuhkan vonis. Keputusan ini diharapkan dapat memberikan keadilan bagi keluarga korban dan menegaskan hukum bagi pelaku kejahatan





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Pengadilan Militer Vonis Pembunuhan Kepala Kantor Cabang Pembantu BRI

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