Pengadilan Militer Jakarta Jatuhkan Hukuman Penjara dan Pemecatan bagi Empat Prajurit TNI yang Siram Air Keras ke Andrie Yunus

Empat anggota Bais TNI yang terlibat dalam penyiraman air keras ke aktivis Kontras Andrie Yunus divinis 1,5-3 tahun penjara; dua di antaranya juga dipecat. Putusan ini dipertanyakan oleh Amnesty International karena dinilai meremehkan tingkat kekerasan dan mengabaikan dugaan keterlibatan lebih banyak pelaku.

Keempat anggota Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI yang terlibat dalam penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andrie Yunus akhirnya menerima vonis hukuman penjara di Pengadilan Militer Jakarta pada Rabu 10 Juni 2026.

Majelis hakim yang dipimpin oleh Kolonel Chk Fredy Ferdian Isnartanto bersama Letkol Kum Iwan Tasri dan Mayor Laut Mokhamad Zainal memutuskan hukuman penjara antara satu setengah hingga tiga tahun, serta menambahkan hukuman pemecatan dari dinas militer bagi dua terdakwa yang dinilai paling bertanggung jawab. Sersan Dua Edi Sudarko dijatuhi tiga tahun penjara dan pemecatan, sementara Letnan Satu Budhi Hariyanto Widhi menerima dua tahun enam bulan penjara sekaligus pemecatan.

Kapten Nandala Dwi Prasetyo dan Letnan Satu Sami Lakka masing-masing mendapat hukuman satu tahun enam bulan dan dua tahun penjara tanpa tambahan pemecatan, karena majelis hakim menilai mereka masih dapat dibina di satuan. Dalam pertimbangannya, majelis hakim menolak tuntutan oditur militer yang mengusulkan hukuman seragam dua setengah tahun penjara untuk semua terdakwa. Hakim menganggap bahwa tingkat kesalahan dan kualitas perbuatan harus menjadi acuan utama dalam menentukan hukuman.

Ide awal penyiraman air keras dinilai berasal dari Budhi, meskipun terdapat provokasi tidak langsung dari Edi, sehingga Budhi dianggap memperoleh hukuman yang setimpal. Sebaliknya, Edi dianggap melampaui tuntutan oditur sehingga mendapat hukuman paling berat, yaitu tiga tahun penjara. Majelis hakim menekankan bahwa prajurit yang dilatih untuk melawan musuh negara tidak seharusnya menyalahgunakan kekerasan terhadap warga sipil, termasuk dengan menggunakan cairan berbahaya seperti air keras. Putusan tersebut menuai kritik keras dari Amnesty International Indonesia.

Direktur Eksekutif Usman Hamid menilai bahwa pengadilan militer meremehkan ekstremitas tindakan kekerasan, tingkat keparahan cedera, dan dampak psikologis yang dialami korban. Ia menyoroti bahwa penyelidikan independen menunjukkan keterlibatan setidaknya empat belas orang dalam aksi tersebut, namun majelis hakim tidak mempertimbangkan kemungkinan adanya rantai komando yang lebih luas.

Selain itu, hakim memerintahkan pemusnahan tiga barang bukti-botol tumbler berisi air keras, sebuah aki bekas, dan botol berisi cairan pembersih karat-yang menurut Jane Rosalina, anggota TAUD, dapat menghambat proses pengungkapan kebenaran di peradilan umum. Keputusan pemusnahan barang bukti tersebut tampak bertentangan dengan putusan praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memerintahkan Polda Metro Jaya melanjutkan penyidikan kasus.

Kritik ini menimbulkan pertanyaan tentang independensi peradilan militer dalam menangani pelanggaran hak asasi manusia dan menyoroti kebutuhan akan transparansi serta akuntabilitas yang lebih besar dalam penegakan hukum terhadap aparat keamanan





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Pengadilan Militer TNI Andrie Yunus Air Keras Hak Asasi Manusia

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