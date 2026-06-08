Pengadilan Militer Gelar Sidang Replik Kasus Penyiraman Air Keras Aktivis KontraS

Pengadilan Militer II-08 Jakarta kembali menggelar sidang kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus. Agenda hari ini adalah penyerahan replik oleh JPU setelah pleidoi terdakwa. Hakim meminta efisiensi waktu dengan mengirim softcopy replik agar duplik bisa langsung dibahas.

Pengadilan Militer II-08 Jakarta kembali menggelar sidang terkait kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus .

Agenda pada Senin (8/6) hari ini yakni penyerahan replik atau tanggapan balik yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Sebelumnya, Pengadilan Militer II-08 Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus. Sidang yang berlangsung pada Kamis (4/6) ini beragendakan pembacaan nota pembelaan atau pleidoi yang diajukan oleh pihak terdakwa. Dalam persidangan tersebut, JPU langsung menyatakan sikap untuk mengajukan replik atau jawaban tertulis atas pembelaan yang disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa.

Isi dari pleidoi tadi sudah didengarkan kita semua, bahwa yang dibantah adalah unsur ketiga dan unsur kelima. Maka, kami sepakat untuk menjawab secara tertulis, kata salah satu JPU. JPU kemudian memohon izin kepada majelis hakim agar persidangan pada hari Senin tersebut bisa dilaksanakan agak siang, karena membutuhkan waktu konsolidasi. Siap, kami siapkan hari Senin.

Mohon izin agak siang, kami harus membicarakan dulu. Karena hari Senin hari pertama masuk kerja, Yang Mulia, ujar JPU. JPU menjelaskan, tim penuntut umum membuat draf-draf materi secara terpisah dan baru bisa menyatukannya pada hari Senin pagi. Siap, artinya begini, Yang Mulia.

Kami seperti yang sudah-sudah, kami itu membuat produk itu masing-masing. Kemudian, hari pertama masuk kita akan merangkum semua dan mengkonklusi dari hasil masing-masing itu menjadi satu, Yang Mulia, jelasnya. Jadi, kami minta waktu pelaksanaannya siang, antara jam 10.00 atau jam 11.00 Wib untuk hari Senin, sambungnya. Mendengar alasan tersebut, Hakim Fredi meminta agar proses hukum ini bisa berjalan cepat tanpa harus menunda persidangan terlalu lama ke hari berikutnya.

Hakim berharap replik dan duplik bisa diselesaikan dalam satu hari yang sama. Nanti kalau ada replik, dupliknya ada, bisa sorenya atau besok paginya ya. Saya harapkan kalau bisa siangnya atau sorenya, Senin itu, tegas Hakim Fredi. Hakim Fredi juga menyarankan agar JPU mengirimkan salinan digital atau softcopy replik lebih awal kepada penasihat hukum agar bisa langsung dipelajari.

Dikirim repliknya, softcopy-nya. Hari Senin, sebelum hari senin dikirimkan, sehingga sudah bisa dibaca sama PH, sorenya sudah bisa langsung dijawab sama PH. Sehingga enggak bolak-balik ke sini. Kan replik kan paling hanya lima lembar, ucap Majelis Hakim.

Langkah taktis ini diambil majelis hakim demi efisiensi waktu persidangan agar para pihak yang berperkara tidak perlu bolak-balik ke pengadilan. Duplik nanti juga lima lembar. Nah, ini kan bolak-balik bawa ini dari jauh, datang semua di sini. Ya, bagusnya sore kita skors, mungkin sejam dua jam, langsung kita mainkan duplik kan?

Nah, lebih cepat. Kalau bisa cepat, kenapa harus kita lama-lamakan? Ya? , jelas Hakim Fredi.

Pihak JPU pun menyanggupi arahan dari majelis hakim tersebut dan berjanji akan mengirimkan berkas replik sebelum mereka berangkat ke pengadilan. Siap, kami upayakan, Yang Mulia. Sebelum kami berangkat, kami upayakan untuk kami kirim ke Penasihat Hukum, untuk repliknya, jawab JPU. Di akhir persidangan, Hakim Fredi meminta komitmen dari penasihat hukum dan memberikan pesan kepada para terdakwa yang hadir di ruang sidang.

Oke, sepakat. Begitu, Penasihat Hukum tertantang juga ya untuk bisa sorenya kita langsung, Senin sore kita langsung main, oke? Duplik. Nah, ya, selesai.

Para Terdakwa dengar ya, pungkas Hakim Fredi. Kasus ini bermula dari penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus, yang diduga dilakukan oleh oknum militer. Andrie Yunus mengalami luka serius akibat serangan tersebut. KontraS dan sejumlah organisasi masyarakat sipil mendesak proses hukum yang transparan dan adil.

Sidang di Pengadilan Militer II-08 Jakarta menjadi sorotan publik, mengingat kasus ini menyangkut kekerasan terhadap aktivis hak asasi manusia. Proses persidangan terus berlanjut dengan agenda penyampaian replik dari JPU dan diharapkan dapat segera memasuki tahap duplik serta putusan. Masyarakat berharap agar keadilan ditegakkan dan pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal. Sementara itu, tim penasihat hukum terdakwa tengah mempersiapkan duplik untuk menanggapi replik JPU.

Hakim Fredi menekankan pentingnya efisiensi waktu agar proses hukum tidak berlarut-larut. Dengan adanya kesepakatan untuk saling mengirimkan dokumen secara digital, diharapkan persidangan dapat berjalan lebih lancar dan cepat. Sidang selanjutnya dijadwalkan pada Senin siang dengan agenda pembacaan replik dan kemungkinan langsung dilanjutkan dengan duplik. Publik menanti perkembangan kasus ini dengan penuh perhatian, mengingat implikasinya terhadap penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam kasus kekerasan terhadap aktivis.

Pengadilan Militer II-08 Jakarta berkomitmen untuk menyelesaikan perkara ini secara profesional dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, diharapkan kasus ini dapat menjadi preseden baik bagi penyelesaian kasus-kasus serupa di masa depan. Andrie Yunus sendiri telah menyatakan harapannya agar proses hukum berjalan adil dan memberikan efek jera kepada pelaku. Keluarga dan rekan-rekan aktivis terus mendampingi Andrie dalam proses pemulihan fisik dan psikisnya.

Kasus ini juga memicu diskusi publik tentang perlindungan terhadap aktivis dan pentingnya reformasi di tubuh militer





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Kontras Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Pengadilan Militer Replik

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