Pengadilan Militer Gelar Sidang Perkara Penganiayaan terhadap Aktivis KontraS Andrie Yunus

Pengadilan Militer II-08 Jakarta menggelar sidang perdana kasus dugaan penganiayaan terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus. Empat terdakwa, terdiri dari tiga perwira dan satu bintara, dihadirkan dalam sidang pembacaan dakwaan. Kasus ini melibatkan penyiraman air keras yang menyebabkan luka bakar dan kerusakan kornea mata Andrie. Pengadilan berkomitmen untuk menjalankan proses hukum secara profesional dan transparan.

Kepala Oditur Militer II-07 Jakarta Kolonel Chk Andri Wijaya memberikan keterangan usai penyerahan berkas dan bukti dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Andrie Yunus kepada pihak Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Kamis (16/4/2026).

Sidang perdana kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus digelar hari ini, Rabu (29/4/2026). Pengadilan Militer II-08 Jakarta dijadwalkan menggelar sidang pembacaan dakwaan sekitar pukul 10.00 WIB. Benar, tidak ada perubahan sidang berlangsung, kata Juru Bicara Pengadilan Militer II-08 Jakarta Endah Wulandari saat dikonfirmasi di Jakarta. Berdasarkan laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Militer II-08 Jakarta, sidang tersebut masuk ke dalam jenis perkara tindak pidana terhadap tubuh dengan sengaja atau karena kealpaan dengan nomor perkara 70-K/PM.

II-08/AL/IV/2026. Empat terdakwa akan dihadirkan secara langsung di ruang sidang. Para terdakwa terdiri dari tiga perwira dan satu bintara, yakni Kapten NDP, Letnan Satu (Lettu) BHW, Lettu SL, dan Sersan Dua (Serda) ES. Endah menjamin proses persidangan dilakukan secara profesional, independen, tidak memihak atau tidak berpihak, transparan dan akuntabel.

Sidang tersebut merupakan tahap awal dalam proses hukum para terdakwa yang diduga terlibat dalam penganiayaan terhadap Andrie Yunus. Para terdakwa dijerat dengan Pasal 469 ayat (1) KUHP Jo Pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan ancaman pidana maksimal 12 tahun penjara untuk dakwaan primer. Adapun dakwaan subsider dikenakan Pasal 448 ayat (1) juncto Pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan ancaman pidana maksimal delapan tahun penjara.

Sementara itu, dakwaan lebih subsider menggunakan Pasal 467 ayat (1) dan ayat (2) juncto Pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan ancaman hukuman maksimal tujuh tahun penjara. Sebelumnya, Koordinator KontraS Dimas Bagus Arya menjelaskan kondisi kesehatan Andrie yang perlahan mulai membaik setelah menjalani rangkaian operasi oleh tim dokter Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM). Andrie sudah menjalani rangkaian operasi yang dilakukan oleh tim dokter Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) dan Alhamdulillah Puji Tuhan, kondisinya sekarang sudah membaik, tuturnya.

Berdasarkan hasil diagnosis tim rumah sakit, kata Dimas, Andrie mengalami luka bakar 20 persen pada tubuh bagian kanan. Selain itu, Andrie juga mengalami kerusakan kornea mata kanan hingga 40 persen. Kasus ini menarik perhatian publik karena melibatkan aktivis KontraS yang dikenal sebagai organisasi yang aktif dalam mengadvokasi kasus pelanggaran HAM. Pengadilan Militer II-08 Jakarta memastikan bahwa proses persidangan akan berjalan dengan adil dan transparan, tanpa adanya tekanan atau pengaruh dari pihak mana pun.

Hal ini penting untuk memastikan bahwa keadilan dapat diwujudkan dalam kasus ini. Sementara itu, keluarga dan rekan-rekan Andrie Yunus terus memberikan dukungan moral dan spiritual kepada Andrie selama proses pemulihan dan persidangan berlangsung. Mereka berharap bahwa kasus ini dapat menjadi pelajaran bagi semua pihak untuk lebih menghargai hak asasi manusia dan menghindari tindakan kekerasan di masa depan





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Komnas HAM Usul Prabowo Bentuk TGPF Penyerangan Andrie Yunus, Buka Peluang Tersangka LainKomnas HAM menyatakan pengusutan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus tidak transparan.

Read more »

Kasus Andrie Yunus Disebut Terorisme Negara, Rakyat Tolak 'Sandiwara' Peradilan MiliterPortal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Read more »

Tim Advokasi Tolak Hadiri Sidang Kasus Andrie Yunus di Pengadilan Militer, Anggap Hanya SkenarioPortal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Read more »

KontraS Sampaikan Terima Kasih soal Kasus Andrie Yunus: Kita Tidak Punya Senjata, Cuma SolidaritasAktivis KontraS Andrie Yunus disiram air keras, kondisinya membaik setelah operasi, sidang perdana kasus digelar melibatkan empat anggota militer.

Read more »

Jelang Sidang Dakwaan Penyiraman Air Keras Andrie Yunus, UU Peradilan Militer Kembali SorotiJelang sidang dakwaan kasus penyiraman air keras Andrie Yunus, desakan revisi UU Peradilan Militer menguat bersama tuntutan pembentukan TGPF.

Read more »

Persidangan Kasus Penyerangan Andrie Yunus Dilaksanakan di Pengadilan Militer, KontraS BoikotPersidangan kasus penyerangan terhadap Andrie Yunus akan dilaksanakan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan tiga hakim berlatar militer. KontraS dan TAUD menolak menghadiri persidangan, menganggapnya sebagai sandiwara. Para terdakwa adalah anggota militer aktif yang disangkakan beberapa pasal KUHP. Kasus ini menjadi perhatian publik karena Andrie Yunus adalah aktivis yang sering mengkritik pemerintah dan TNI.

Read more »