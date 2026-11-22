Pemerintah Tamil Nadu memerintahkan investigasi ketat atas pembelian ratusan buku yang diduga dibuat dengan AI di perpustakaan umum, membekukan rekening penerbit yang dituduh.

Pengadilan Tinggi Madras telah mengeluarkan perintah resmi untuk menyelidiki dugaan praktik korup dalam pengadaan buku-buku yang diduga dihasilkan oleh kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) di sebuah perpustakaan umum terkemuka di Tamil Nadu, India selatan. Perintah investigasi ini secara spesifik menargetkan perpustakaan Periyar Arivulagam yang baru diresmikan di Kota Coimbatore, menandai awal dari proses hukum yang serius terhadap para pihak yang terlibat dalam transaksi pengadaan literatur digital yang dipertanyakan keasliannya.

Mekanisme Investigasi dan Pembekuan Aset

Lembaga antikorupsi negara bagian telah ditugaskan secara langsung oleh pengadilan untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh transaksi pembelian buku tersebut, dengan kewenangan untuk membekukan rekening bank dari penerbit yang dituduh menjadi penyedia utama buku-buku bermasalah. Langkah tegas ini diambil sebagai respons atas kekhawatiran luas terhadap integritas keuangan publik dan kualitas materi literasi yang masuk ke dalam sistem perpustakaan negara bagian.

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Investigasi ini tidak terbatas hanya pada satu lokasi, melainkan akan mencakup audit terhadap pembelian buku di seluruh perpustakaan umum yang tersebar di seluruh wilayah Tamil Nadu, memastikan tidak ada celah penyelewengan lain yang terabaikan. Pemerintah pusat negara bagian kini telah menimpakan tuduhan pengadaan buku-buku ini kepada para pejabat pemerintahan sebelumnya yang dipimpin oleh partai politik Dravida Munnetra Kazhagam atau DMK, menyalahkan mereka sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kebijakan pengadaan yang kini dipertanyakan.

Posisi Para Tokoh dan Dugaan Penipuan

Perumal Murugan, seorang novelis Tamil yang terkemuka, menjadi pemicu utama kontroversi ini setelah secara terbuka menyuarakan kekhawatiran mendalam mengenai keberadaan ratusan buku di perpustakaan Periyar Arivulagam yang mengandung informasi faktual yang keliru dan mencantumkan nama pengarang yang tidak dapat diverifikasi. Murugan memulai kampanye kritiknya setelah melakukan kunjungan langsung ke perpustakaan tersebut pada bulan lalu, di mana ia menemukan indikasi kuat bahwa hampir 1.800 buku di bagian koleksi bahasa Tamil dipasok oleh sebuah penerbit yang tidak dikenal luas bernama Agal Vilakku Pathippagam.

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Kritik tajam dilontarkan karena banyak buku tersebut mencantumkan nama penulis yang tidak dikenal di dunia literasi, memiliki harga jual yang dianggap jauh di atas nilai wajar, serta menggunakan Nomor Buku Standar Internasional atau ISBN yang meragukan validitasnya. Salah satu contoh konkret yang diungkapkan adalah buku berjudul Naladiyar yang dipatok dengan harga sebesar 1.445 rupee atau sekitar Rp279 ribu untuk tebal 300 halaman, padahal buku tersebut secara keliru menggambarkan Naladiyar sebagai seorang penyair dan filsuf tunggal, padahal kenyataannya Naladiyar adalah sebuah karya sastra klasik Tamil yang terdiri dari 400 syair empat baris yang membahas moralitas dan etika.

Dampak Sosial dan Reaksi Publik

Kasus ini telah memicu gelombang protes dan kepedulian dari kalangan intelektual, dengan lebih dari 160 penulis, peneliti, seniman, dan penerbit menandatangani pernyataan bersama yang menyerukan agar investigasi independen segera dilaksanakan dan catatan pengadaan buku dibuka untuk publik. Para penandatangan pernyataan tersebut mendesak agar terjadi audit menyeluruh terhadap seluruh koleksi perpustakaan di Tamil Nadu dan menuntut agar uang publik dikembalikan sepenuhnya jika penyelidikan membuktikan adanya penyalahgunaan dana negara dalam proses pengadaan tersebut.

Mereka juga mempertanyakan mekanisme seleksi yang gagal, di mana buku-buku bermasalah tersebut dapat lolos dari proses verifikasi ketat yang seharusnya melibatkan komite ahli, negosiasi harga yang transparan, dan beberapa tingkat peninjauan akademik sebelum buku-buku tersebut diterima oleh perpustakaan umum. Ketidakmampuan sistem filter ini menyoroti kerentanan infrastruktur perpustakaan modern dalam menghadapi arus konten digital yang dihasilkan secara masif oleh teknologi AI yang murah namun sering kali tidak akurat.

Langkah Selanjutnya dan Dampak Industri Penerbitan

Perpustakaan Periyar Arivulagam yang dibangun dengan biaya konstruksi mencapai sekitar 3 miliar rupee atau setara Rp581,3 miliar dan diresmikan oleh Kepala Menteri Tamil Nadu, C Joseph Vijay, pada tanggal 16 Oktober lalu, kini menjadi pusat perhatian nasional karena skandal ini. C Joseph Vijay meresmikan bangunan bersejarah yang dinamai sesuai tokoh reformis sosial Periyar EV Ramasamy ini, namun kini harus menghadapi tekanan publik atas integritas koleksi yang dimilikinya di tengah maraknya penggunaan alat AI yang dapat menghasilkan buku utuh dalam waktu singkat.

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Seorang pejabat bernama Rajmohan mengonfirmasi bahwa sebanyak 523 buku telah segera dihapus dari koleksi Perpustakaan Umum Connemara yang bersejarah di Chennai setelah pemeriksaan awal menimbulkan kekhawatiran serius mengenai keaslian dan kualitas konten di dalamnya. Buku-buku yang dipersoalkan juga telah disingkirkan dari koleksi Periyar Arivulagam, sementara para petugas lembaga antikorupsi terus memeriksa catatan pengadaan dan melakukan inspeksi mendadak ke perpustakaan-perpustakaan lain untuk memastikan tidak ada buku palsu lain yang tersimpan.

Rajmohan secara tegas menuduh bahwa pemerintahan DMK sebelumnya lah yang melakukan pemesanan buku-buku bermasalah ini dan menyatakan bahwa negara bagian akan berupaya keras memulihkan uang publik jika penyelidikan resmi menemukan adanya pelanggaran hukum atau penyelewengan. Sementara itu, laporan independen juga mengungkap bahwa seorang ekonom ternama dunia, Jean Drèze, menegaskan kepada surat kabar The Hindu pada awal pekan ini bahwa ia sama sekali tidak menulis buku yang mencantumkan namanya sebagai penulis di sebuah perpustakaan umum di Madurai, sehingga memunculkan kekhawatiran besar bahwa nama-nama ahli digunakan secara ilegal tanpa izin untuk memvalidasi konten AI yang dipalsukan.