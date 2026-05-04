Pengadilan China Larang PHK Sepihak Karena Penggantian dengan AI

Pengadilan Menengah Hangzhou melarang perusahaan melakukan PHK hanya karena menggantikan pekerja dengan teknologi AI, menegaskan perlindungan hak pekerja di tengah adopsi teknologi yang pesat.

Pengadilan di China baru-baru ini mengeluarkan putusan penting yang memberikan perlindungan signifikan kepada pekerja di tengah pesatnya adopsi teknologi kecerdasan buatan (AI). Putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Menengah Hangzhou ini secara tegas melarang perusahaan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja ( PHK ) semata-mata dengan alasan penggantian tenaga kerja manusia oleh sistem AI.

Keputusan ini muncul setelah pengadilan menemukan praktik PHK ilegal yang dilakukan oleh sebuah perusahaan teknologi yang beroperasi di wilayah China timur. Kasus spesifik yang menjadi dasar putusan ini melibatkan seorang karyawan yang diberhentikan setelah menolak tawaran penurunan jabatan, yang diajukan setelah pekerjaannya secara efektif digantikan oleh sistem AI yang lebih efisien. Pengadilan dengan tegas menyatakan bahwa alasan yang diajukan perusahaan untuk PHK tersebut tidak memenuhi kriteria hukum yang sah.

Alasan tersebut tidak termasuk dalam kategori kondisi negatif yang diakui secara hukum, seperti pengurangan skala bisnis secara signifikan, kesulitan operasional yang parah, atau situasi di mana kelanjutan kontrak kerja secara hukum menjadi tidak mungkin. Dengan kata lain, perusahaan tidak dapat menggunakan kemajuan teknologi sebagai dalih tunggal untuk memberhentikan karyawan. Putusan ini menandai langkah penting dalam menyeimbangkan antara inovasi teknologi dan perlindungan hak-hak pekerja di China.

Lebih lanjut, pengadilan menegaskan bahwa perusahaan tidak memiliki hak untuk secara sepihak melakukan PHK atau bahkan memotong gaji karyawan hanya karena adanya kemajuan teknologi. Hal ini menggarisbawahi prinsip bahwa perusahaan memiliki kewajiban untuk mempertimbangkan dampak sosial dari adopsi teknologi dan untuk melindungi kepentingan pekerja mereka. Putusan ini tidak berarti bahwa perusahaan dilarang untuk mengadopsi AI atau melakukan restrukturisasi internal.

Namun, perusahaan harus memastikan bahwa proses tersebut dilakukan secara adil dan transparan, dengan mempertimbangkan hak-hak pekerja dan memberikan kompensasi yang memadai jika PHK tidak dapat dihindari. Pemerintah China sendiri telah mendorong adopsi AI secara luas sebagai bagian dari strategi nasional untuk menjadi pemimpin global dalam teknologi. Namun, putusan pengadilan ini menunjukkan bahwa pemerintah juga menyadari potensi dampak negatif dari adopsi AI yang tidak terkendali terhadap pasar tenaga kerja.

Tekanan ekonomi yang dihadapi China, termasuk perlambatan pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran yang tinggi, terutama di kalangan generasi muda, semakin memperkuat pentingnya perlindungan pekerja di tengah transformasi teknologi ini. Penting untuk dicatat bahwa putusan ini tidak hanya berlaku untuk kasus spesifik yang disidangkan, tetapi juga berpotensi menjadi preseden hukum yang mengikat bagi perusahaan-perusahaan lain di seluruh China. Perusahaan-perusahaan kini harus lebih berhati-hati dalam menerapkan AI dan memastikan bahwa mereka mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku terkait dengan hak-hak pekerja.

Selain itu, putusan ini juga dapat mendorong perusahaan untuk lebih fokus pada peningkatan keterampilan (upskilling) dan pelatihan ulang (reskilling) karyawan mereka, sehingga mereka dapat beradaptasi dengan perubahan yang dibawa oleh AI dan tetap relevan di pasar tenaga kerja. Adopsi AI di China memang sedang mengalami percepatan yang signifikan, didorong oleh ambisi nasional untuk mendominasi lanskap teknologi global. Banyak perusahaan di China berinvestasi besar-besaran dalam pengembangan dan penerapan AI di berbagai sektor, mulai dari manufaktur hingga layanan keuangan.

Namun, percepatan ini juga menimbulkan kekhawatiran tentang potensi dampak terhadap lapangan kerja. Tingkat pengangguran di kalangan anak muda China telah menjadi perhatian utama pemerintah, dan adopsi AI yang tidak terkendali dapat memperburuk masalah ini. Putusan pengadilan ini dapat dilihat sebagai upaya untuk mengatasi kekhawatiran tersebut dan untuk memastikan bahwa manfaat dari AI dapat dinikmati oleh semua orang, bukan hanya segelintir perusahaan teknologi.

Pemerintah China diharapkan akan terus mengeluarkan kebijakan dan peraturan yang lebih rinci untuk mengatur adopsi AI dan untuk melindungi hak-hak pekerja. Selain itu, penting bagi perusahaan untuk berdialog dengan serikat pekerja dan organisasi masyarakat sipil untuk memastikan bahwa adopsi AI dilakukan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Putusan ini juga dapat menjadi contoh bagi negara-negara lain yang menghadapi tantangan serupa dalam menyeimbangkan antara inovasi teknologi dan perlindungan pekerja.

Di era digital yang semakin maju, penting untuk menemukan cara untuk memanfaatkan potensi AI untuk meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi, sambil tetap melindungi hak-hak dan kepentingan pekerja. Dengan demikian, adopsi AI dapat menjadi kekuatan positif bagi masyarakat secara keseluruhan





