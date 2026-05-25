Pengadilan Batalkan Kongres CHP, Krisis Politik dan Ekonomi Turki Makin Dalam

Keputusan pengadilan banding yang membatalkan hasil kongres CHP 2023 mengembalikan Kemal Kilicdaroglu sebagai ketua partai, memicu tuduhan kudeta yudisial, penurunan tajam Bursa Istanbul, melemahnya lira, serta meningkatkan ketegangan politik menjelang pemilu 2028.

Krisis politik di Turki semakin menggelitik setelah pengadilan banding pada Kamis mengesampingkan hasil kongres Partai Rakyat Republik ( CHP ) 2023 yang mengangkat Ozgur Ozel sebagai ketua umum.

Keputusan tersebut tidak hanya menyalakan kembali perdebatan tentang kecenderungan otoriter pemerintahan Presiden Recep Tayyip Erdogan, tetapi juga memicu gelombang kepanikan di pasar keuangan negara itu. Pengadilan memulihkan mantan ketua partai, Kemal Kilicdaroglu, ke kursi pimpinan dengan alasan adanya dugaan penyimpangan dalam proses kongres, meskipun tidak ada penjelasan rinci yang diberikan. CHP menolak tegas keputusan itu, menyebutnya sebagai “kudeta yudisial” dan menyatakan akan menentangnya melalui jalur hukum.

Ozgur Ozel menegaskan komitmennya untuk melawan putusan tersebut, menyatakan bahwa ia akan berada di markas partai siang dan malam demi mempertahankan legitimasi yang dipilih anggota partai. Keputusan pengadilan tersebut menimbulkan pertanyaan serius tentang masa depan demokrasi di Turki, yang selama beberapa dekade terakhir telah bergerak ke arah otokrasi di bawah kepemimpinan Erdogan yang telah menjabat selama 23 tahun.

Berk Esen, analis politik dari Universitas Sabancı, menilai keputusan ini sebagai preseden berbahaya yang belum pernah terjadi sejak sistem pemilu Turki dibentuk pada 1946. Menurutnya, jika pengadilan dapat menentukan kepemimpinan partai politik, maka keseimbangan kekuasaan dalam sistem demokrasi akan terganggu secara fundamental. Dampak ekonomi dari putusan ini segera terasa. Bursa Saham Istanbul meluncur turun tajam, sementara nilai tukar lira merosot hingga mencatat level terendah sepanjang sejarah melawan dolar AS.

Bank Sentral Turki diperkirakan harus menggelontorkan cadangan devisa bernilai miliaran dolar untuk menahan pelemahan mata uang, sekaligus dipaksa menaikkan suku bunga guna menstabilkan pasar. Roger Mark, analis pasar negara berkembang di Ninety One, memperingatkan risiko “dolarisasi domestik” di mana investor lokal dan masyarakat berbondong‑bondong menukar lira dengan mata uang asing. Meskipun arus keluar modal kali ini belum separah tahun lalu berkat intervensi agresif bank sentral, ketidakpastian politik tetap menjadi faktor utama yang menahan pertumbuhan ekonomi.

Di tengah tekanan tersebut, Wakil Presiden Turki Cevdet Yilmaz mencoba menenangkan pasar dengan menyebut gejolak itu sebagai “perkembangan pasar harian” dan menegaskan bahwa pemerintah tetap berfokus pada program ekonomi untuk menurunkan inflasi. Namun, situasi politik yang memanas tak hanya terbatas pada sengketa kepemimpinan partai. Sejak 2024, ratusan kader dan pejabat CHP telah ditahan dengan tuduhan korupsi, termasuk Wali Kota Istanbul Ekrem Imamoglu, rival utama Erdogan dan potensi calon presiden.

Penahanan Imamoglu pada tahun lalu sebelumnya telah memicu aksi jual besar di pasar dan menambah tekanan pada kebijakan moneter. Pemilu nasional berikutnya dijadwalkan pada 2028, namun spekulasi muncul mengenai kemungkinan percepatan pemilu mengingat batas masa jabatan Erdogan. Pemerintah Turki membantah tuduhan bahwa sistem peradilan dipolitisasi untuk menekan oposisi, menegaskan independensi lembaga peradilan.

CHP tetap melanjutkan perjuangannya dengan mengajukan banding ke Badan Pemilihan Tinggi (YSK) dan Mahkamah Agung, meskipun YSK menolak permohonan tersebut dengan alasan tidak memiliki kewenangan atas keputusan pengadilan terkait kongres partai. Krisis ini menandai ujian berat bagi demokrasi Turki dan menimbulkan pertanyaan besar tentang stabilitas politik serta ekonomi negara di masa depan





cnbcindonesia / 🏆 7. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Turki CHP Erdogan Lira Pemilu

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Pengadilan Nyatakan Airbus & Air France Bersalah Akibat Kecelakaan Pesawat Jatuh di Samudra AtlantikPengadilan Nyatakan Airbus & Air France Bersalah Akibat Kecelakaan Pesawat Jatuh di Samudra Atlantik (...)

Read more »

Donald Trump Batalkan Libur Memorial Day, AS Pertimbangkan Lagi Operasi Militer terhadap IranTrump batalkan libur Memorial Day saat AS dikabarkan mempertimbangkan operasi militer baru terhadap Iran di tengah negosiasi nuklir.

Read more »

PBHI Menyatakan Mosi Tidak Percaya Terhadap Pengadilan Militer Kasus Andrie YunusPBHI menolak pengalihan kasus penyiraman air keras Andrie Yunus ke Pengadilan Militer, soroti lemahnya komitmen negara dalam penegakan hukum.

Read more »

GPCI: Global Sumud Flotilla Siapkan Langkah Hukum untuk Seret Israel ke Pengadilan InternasionalGlobal Sumud Flotilla (GSF) tengah menyiapkan langkah hukum terhadap Israel untuk dibawa ke pengadilan internasional. Ihwal adanya hal ini dikatakan Koordinator Global Peace Convoy Indonesia (GPCI) Maimon Herawati.

Read more »