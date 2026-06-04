Penetapan status tersangka korupsi terhadap bekas Kepala dan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional oleh Kejaksaan Agung menandai babak baru dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional Makan Bergizi Gratis.

Penetapan status tersangka korupsi terhadap bekas Kepala dan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional oleh Kejaksaan Agung, Rabu (3/6/2026), menandai babak baru dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hasil penyidikan kejaksaan pada akhirnya menyimpulkan bahwa telah terjadi tindak pidana korupsi dalam tata kelola MBG. Dalam kasus ini kejaksaan memaparkan bentuk tindak pidana korupsi dilakukan oleh para tersangka, yakni terjadinya konflik kepentingan dalam pengadaan MBG. Konflik kepentingan ini dimaknai bahwa terdapat pejabat atau penyelenggara negara yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam pengadaan MBG. Jika ditelusuri ke belakang, keterlibatan pejabat Badan Gizi Nasional (BGN) dalam pengadaan MBG sebenarnya diakui secara terbuka.

Pada akhir 2025, Ikeu Tanziha dari Dewan Pakar Bidang Gizi BGN mengakui bahwa ia memiliki dan mengelola dapur MBG. Ia beralasan bahwa dengan memiliki dapur MBG akan lebih mengetahui berbagai persoalan yang terjadi. Padahal, dengan posisinya sebagai pejabat BGN, kepemilikan dapur MBG adalah bagian konflik kepentingan dalam pengadaan. Presiden Prabowo Subianto pada November 2025 sebenarnya telah mengesahkan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis yang tentu saja bertujuan memperbaiki tata kelola MBG.

Namun, alih-alih ada perbaikan, yang terjadi justru makin masifnya aroma korupsi dalam pengadaan MBG. Pada Januari 2026 menemukan data yang mencengangkan bahwa Kepala BGN Dadan Hindayana dan wakilnya, Sony Sonjaya, diduga terafiliasi dengan yayasan yang mengelola dapur MBG. Data ini sebenarnya tak terlalu mengejutkan, sebab sekitar bulan September 2025, Dadan juga mengakui bahwa ada anggota DPR dan anggota DPRD yang ikut mengelola dapur MBG di daerah.

Padahal, secara hukum, praktik semacam ini disebut sebagai konflik kepentingan dan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa. Dalam benak mayoritas publik, program MBG agaknya tidak diasosiasikan dengan pengadaan publik pada umumnya, seperti pembangunan jembatan, jalan, dan fasilitas publik lainnya. Karena itu, tidak memunculkan praduga bahwa ini akan menjadi sumber rente baru bagi kelompok tertentu, termasuk pejabat negara dan politisi.

Padahal, dari aspek keuangan negara sudah bisa disimpulkan bahwa MBG adalah bagian dari pengadaan publik atau pengadaan barang/jasa pemerintah (PBJ) karena anggarannya berasal dari APBN. Bahkan, jika ditelusuri melalui Perpres Nomor 115 Tahun 2025 yang mengatur tata kelola MBG, Pasal 61 Ayat (8) secara jelas menyebut bahwa pengaturan penunjukan langsung dalam program MBG tetap mengikuti peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah. Dalam konteks regulasi pengadaan sendiri, ada batasan regulasi dan etika yang harus dipatuhi.

Merujuk pada Pasal 7 Ayat 1 Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang PBJ, antara lain disebutkan, “Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika diantaranya tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat, menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa, serta menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi”. Berdasarkan ketentuan tersebut, keterlibatan pegawai negeri atau penyelenggara negara dalam pengelolaan SPPG sudah jelas merupakan bentuk pelanggaran atas regulasi pengadaan itu sendiri.

Dari aspek pidana, keterlibatan pejabat negara, baik pejabat dalam lingkup institusi BGN, anggota DPR/DPRD, maupun pegawai negeri, adalah bentuk pelanggaran terhadap Pasal 12 Huruf (i) UU Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi: “Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 dan paling banyak Rp 1.000.000.000.

Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya”. Penerapan pasal ini dalam kasus-kasus korupsi memang jarang dilakukan, sebab mayoritas kasus korupsi di sektor pengadaan selalu menggunakan pasal suap atau gratifikasi.

Namun, berbeda dengan pasal-pasal suap atau gratifikasi, Pasal 12 Huruf (i) ini justru tidak bicara soal kerugian negara atau pemberian uang/hadiah/gratifikasi. Pasal tersebut hanya menyebut setidaknya tiga unsur penting yang harus dipenuhi oleh pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa





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