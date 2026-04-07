Penertiban Rumah Dinas TNI di Lenteng Agung: Klarifikasi TNI AD dan Perkembangan Terkini

Video viral tunjukkan insiden di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, terkait penertiban rumah dinas TNI. Kadispenad jelaskan penertiban 15 unit rumah eks Zikon 15, bukan bentrokan. Penjelasan rinci tentang status lahan, proses penertiban.

Sebuah video yang beredar luas di media sosial memperlihatkan insiden yang melibatkan warga dan anggota TNI di Lenteng Agung , Jakarta Selatan. Kejadian ini diduga terkait dengan pembongkaran permukiman pada Senin, 6 April 2026. Video tersebut, yang diunggah oleh akun Instagram @jagakarsa_update, menunjukkan sejumlah warga membawa spanduk yang berisi penolakan terhadap pembongkaran. Selain itu, terlihat pula anggota TNI memasuki area rumah warga dan berupaya melakukan pembongkaran.

Hal ini memicu protes dan pertanyaan dari warga mengenai kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Donny Pramono memberikan klarifikasi terkait peristiwa ini. Donny menjelaskan bahwa kejadian tersebut merupakan penertiban dan pembongkaran 15 unit rumah dinas eks Zikon 15. Penjelasan ini bertujuan untuk meluruskan informasi yang beredar dan menekankan bahwa insiden tersebut bukanlah bentrokan atau sengketa lahan, melainkan bagian dari penertiban aset TNI AD.\Brigjen TNI Donny Pramono juga menjelaskan lebih detail mengenai status lahan dan alasan di balik penertiban tersebut. Lahan yang menjadi lokasi pembongkaran merupakan bagian dari aset Satuan Denzijihandak/SDS Pusziad seluas 44.841 meter persegi, yang telah bersertifikat Hak Pakai sejak tahun 2016. Area eks Zikon 15 yang ditertibkan meliputi area seluas 15.250 meter persegi, yang selama ini digunakan sebagai rumah dinas bagi prajurit aktif. Penertiban ini dilakukan karena adanya pengembangan Satuan dari Kizijihandak menjadi Denzijihandak, yang berdampak pada peningkatan jumlah personel dan kebutuhan rumah dinas serta sarana-prasarana. Donny menegaskan bahwa rumah dinas di Lenteng Agung berstatus sebagai Rumah Negara Golongan II, yang diperuntukkan bagi anggota TNI aktif dan wajib dikembalikan kepada Satuan jika penghuni telah pensiun, pindah tugas, atau tidak lagi berhak menempatinya. Sebelum pelaksanaan penertiban, pihak Pusziad telah melakukan langkah-langkah persuasif dan administratif secara bertahap. Sosialisasi telah dilakukan sejak Juli dan Agustus 2024, melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk RT, RW, Kelurahan, Kecamatan, BPN, serta penghuni rumah dinas. Setelah sosialisasi, diberikan Surat Peringatan I pada 16 Oktober 2024, Surat Peringatan II pada 30 Desember 2024, dan Surat Peringatan III pada 5 Agustus 2025. Penertiban hanya dilakukan terhadap 15 unit rumah yang sudah kosong dan aliran listriknya telah diputus sejak Januari 2026.\Selain penjelasan dari pihak TNI, terdapat pula informasi tambahan terkait isu lainnya yang sedang hangat diperbincangkan. Beberapa isu tersebut meliputi target InJourney Airports untuk menyelesaikan perbaikan atap di Bandara Soekarno-Hatta akibat cuaca ekstrem dalam waktu dua hari, potensi kerugian yang dialami pemain Timnas Indonesia di Liga Belgia akibat skandal paspor, dan pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang fluktuatif menjelang keputusan FTSE Russell. Informasi lain mencakup jadwal Final Four Proliga 2026 seri Solo, kabar mengenai pemain Timnas Indonesia yang hilang dari skuad setelah FIFA Series 2026, kritik terhadap duet lini belakang Timnas Indonesia, serta PSSI yang sedang mencari striker. Informasi menarik lainnya termasuk peran Jay Idzes dalam laga Sassuolo vs Cagliari di Serie A 2025/2026, serta aksi sosial Dedi Mulyadi yang membantu warga Wonogiri. Berbagai informasi ini mencerminkan dinamika yang terjadi dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari isu militer dan properti hingga olahraga, ekonomi, dan kegiatan sosial





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Anggota DPR: Perlindungan TNI di bunker Lebanon adalah evakuasi taktisAnggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menilai perintah dari Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto agar para prajurit TNI pasukan perdamaian di Lebanon ...

Kemenkes: Penertiban iklan film provokatif cegah peniruan bunuh diriKementerian Kesehatan (Kemenkes) mengatakan perlunya penertiban materi promosi film yang dinilai kontroversial, seperti Aku Harus Mati, karena memajang hal ...

Bina Marga DKI tangani lift JPO Tapal Kuda dan Lenteng AgungDinas Bina Marga DKI menangani lift Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tapal Kuda (Tanjung Barat) dan Lenteng Agung (Jagakarsa), Jakarta Selatan sebagai upaya ...

Sempat Diadang Warga Lenteng Agung, TNI AD: Itu Penertiban Aset Negara, Bukan Sengketa LahanPortal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

TNI AD Angkat Bicara Soal Pembongkaran Rumah di Lenteng Agung yang Diprotes WargaMenurut penjelasan TNI AD, pembongkaran rumah bukan terkait sengketa lahan. Pembongkaran dilakukan terhadap 15 unit rumah dinas eks Zikon 15 yang dilaksanakan oleh Pusziad di atas aset tanah dan bangunan milik TNI AD.

Viral Warga Cekcok dengan Gerombolan TNI di Lenteng Agung Diduga Akibat Pembongkaran Pemukiman, Kadispenad Ungkap FaktanyaBerita Viral Warga Cekcok dengan Gerombolan TNI di Lenteng Agung Diduga Akibat Pembongkaran Pemukiman, Kadispenad Ungkap Faktanya terbaru hari ini 2026-04-07 11:44:34 dari sumber yang terpercaya

