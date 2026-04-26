Penertiban Parkir Liar, Pajak Kendaraan Listrik, dan Perkembangan Terbaru di Jakarta

Berita ini membahas berbagai isu terkini di Jakarta, termasuk penertiban parkir liar, kebijakan pajak kendaraan listrik, program pendidikan gratis, pembangunan kantor Satpol PP, serta perkembangan situasi global seperti ketegangan AS-Iran dan kasus kekerasan di Daycare Little Aresha.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menanggapi serius permasalahan parkir liar yang semakin marak di berbagai wilayah ibu kota. Penindakan terhadap parkir ilegal ini menjadi prioritas, terutama di titik-titik strategis seperti di depan Poins Square, Lebak Bulus, Bundaran HI, dan Tanah Abang.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, menyatakan bahwa pemetaan lokasi parkir liar telah dilakukan dan langkah-langkah penertiban sedang disiapkan. Rano menyoroti bahwa meskipun kawasan Tanah Abang dan Bundaran HI memiliki keterbatasan ruang, pemerintah tidak akan menoleransi praktik parkir liar yang memperparah kemacetan. Ia mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas parkir resmi yang disediakan, khususnya lahan milik BUMD Sarana Jaya yang rencananya akan dikembangkan menjadi area park and ride.

Sementara menunggu pembangunan fasilitas tersebut, masyarakat diimbau untuk memarkirkan kendaraannya di lahan Sarana Jaya agar tidak lagi memarkir sembarangan di pinggir jalan. Selain permasalahan parkir liar, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga tengah mempersiapkan kebijakan terkait pajak kendaraan listrik. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta akan memungut pajak kendaraan listrik, namun tetap memberikan insentif kepada pemiliknya sebagai bentuk dukungan terhadap penggunaan kendaraan ramah lingkungan. Kebijakan ini diharapkan dapat menyeimbangkan antara pendapatan daerah dan upaya mendorong transisi energi.

Di sisi lain, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga memberikan perhatian khusus terhadap dunia pendidikan. Program sekolah swasta gratis akan terus dilanjutkan dan diperluas, mencakup jenjang pendidikan dari SD hingga SLB yang tersebar di lima wilayah kota administrasi Jakarta. Sebanyak 103 sekolah telah menerima manfaat dari program ini, yang bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan berkualitas bagi seluruh warga Jakarta.

Selain itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga telah menyusun anggaran untuk pembangunan kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang representatif, mengingat pentingnya peran Satpol PP dalam menjaga ketertiban umum dan menegakkan peraturan daerah. Kepala Satpol PP DKI Jakarta, Satriadi Gunawan, berharap agar jajaran Satpol PP dapat memiliki kantor sendiri yang memadai untuk mendukung kinerja mereka. Bahkan, usulan penambahan personel Satpol PP dengan usia yang lebih muda juga sedang dipertimbangkan untuk mengurangi beban kerja di lapangan.

Di luar isu-isu lokal DKI Jakarta, situasi global juga menjadi perhatian serius. Ketegangan antara Amerika Serikat, Iran, dan Israel terus meningkat, memicu kekhawatiran akan krisis energi global. Pembatalan misi negosiasi Iran oleh Presiden AS Donald Trump dan perintah untuk menembak kapal Iran di Selat Hormuz semakin memperkeruh suasana. Konflik di Selat Hormuz berpotensi mengganggu pasokan energi global dan berdampak pada harga minyak dunia.

Selain itu, kasus dugaan kekerasan dan penelantaran anak di Daycare Little Aresha, Yogyakarta, telah memicu kemarahan publik. Puluhan wali murid mendatangi Polresta Yogyakarta untuk melaporkan kejadian tersebut dan menuntut keadilan. Polisi telah melakukan penggerebekan terhadap Daycare Little Aresha dan sedang melakukan penyelidikan mendalam. Di bidang olahraga, sebanyak 53 atlet pelajar mengikuti seleksi panahan Popda 2026 di Karanganyar, menandakan meningkatnya minat terhadap olahraga panahan di kalangan pelajar.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI, Arifah Fauzi, juga turut meresmikan program Ruang Bersama Indonesia (RBI) di Kota Depok sebagai upaya untuk meningkatkan perlindungan anak. Sementara itu, kuliner legendaris Mie Naripan Bandung yang telah melegenda sejak 1958 terus menarik perhatian para pecinta kuliner. Dan, di tengah dinamika global yang kompleks, China dikabarkan telah mengantongi kelemahan Amerika Serikat





