Penertiban Lapak PKL Terminal Pulogadung dan Rencana Pembangunan Taman

Satpol PP menertibkan lebih dari dua puluh lapak PKL di Terminal Pulogadung, Jakarta Timur. Pemerintah berencana mengubah area bekas lapak menjadi taman, menambah ruang hijau dan meningkatkan ketertiban lingkungan. Pedagang terdampak diberi solusi penempatan di pasar atau fasilitas UMKM. Penertiban dilakukan dengan pendekatan humanis melalui surat peringatan bertahap.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) telah menertibkan lebih dari dua puluh lapak pedagang kaki lima ( PKL) yang berdiri di atas fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos‑fasum) di kawasan Terminal Pulogadung pada hari Rabu (11 November 2026).

Penertiban ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Kota Jakarta Timur untuk menciptakan lingkungan yang lebih tertib dan aman bagi masyarakat. Setelah proses penertiban selesai, pemerintah daerah berencana mengubah area bekas lapak PKL menjadi ruang terbuka hijau berupa taman. Rencana ini diharapkan dapat menambah ruang hijau di kawasan terminal sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan bagi warga yang menggunakan fasilitas tersebut.

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Penertiban PKL Terminal Pulogadung

Wakil Wali Kota Jakarta Timur, Kusmanto, menjelaskan bahwa penertiban lapak PKL di Terminal Pulogadung dilakukan untuk menata bangunan yang berdiri di atas fasos‑fasum. Ia menegaskan bahwa setelah penertiban, pihak pemerintah akan melanjutkan penataan kawasan dengan melibatkan Suku Dinas Pertamanan dan Hutan (Sudin Tamhut) serta Suku Dinas Sumber Daya Air (SDA).

"Pascapenertiban kami akan jaga, sambil proses pekerjaan oleh Sudin Taman dan Sudin SDA," ujarnya. Pengawasan ini bertujuan memastikan area yang telah dibersihkan tidak kembali digunakan untuk mendirikan lapak yang melanggar ketentuan. Meskipun penertiban ini menimbulkan dampak bagi para pedagang, pemerintah tetap memberikan solusi bagi mereka. Pedagang yang terdampak diharapkan dapat mengajukan penempatan di pasar atau lokasi penampungan UMKM binaan pemerintah.

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Pedagang yang memiliki KTP DKI Jakarta dapat mengajukan penempatan di fasilitas usaha yang tersedia dengan memenuhi persyaratan. Kusmanto menegaskan bahwa penertiban dilakukan dengan pendekatan humanis, memberikan peringatan secara bertahap melalui Surat Peringatan (SP) 1, SP 2, hingga SP 3. Dengan cara ini, masyarakat dan pihak yang terdampak dapat memahami proses penegakan aturan yang dilakukan pemerintah. Kusmanto menambahkan bahwa penataan kawasan Terminal Pulogadung tidak hanya bertujuan menata lingkungan, tetapi juga meningkatkan kenyamanan bagi masyarakat.

Rencana Ruang Terbuka Hijau Terminal

Ia berharap kawasan terminal tidak hanya menjadi lebih tertib, tetapi juga memiliki lingkungan yang lebih nyaman dengan tambahan ruang terbuka hijau bagi masyarakat. Selain itu, keberadaan lapak pedagang di kawasan tersebut tidak hanya mengganggu fungsi fasilitas umum, tetapi juga berdampak terhadap kelancaran aktivitas masyarakat yang menggunakan akses jalan di sekitar terminal. Dengan demikian, penertiban ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman, tertib, dan nyaman bagi semua pihak.

Pemerintah Kota Jakarta Timur menyiapkan pembangunan ruang terbuka hijau berupa taman di lokasi bekas lapak pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Terminal Pulogadung. Rencana ini diharapkan dapat menambah ruang hijau di kawasan terminal sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan bagi warga yang menggunakan fasilitas tersebut. Penertiban lapak PKL di Terminal Pulogadung dilakukan untuk menata bangunan yang berdiri di atas fasos‑fasum.

Setelah penertiban, pihak pemerintah akan melanjutkan penataan kawasan dengan melibatkan Suku Dinas Pertamanan dan Hutan (Sudin Tamhut) serta Suku Dinas Sumber Daya Air (SDA). Pengawasan ini bertujuan memastikan area yang telah dibersihkan tidak kembali digunakan untuk mendirikan lapak yang melanggar ketentuan. Meskipun penertiban ini menimbulkan dampak bagi para pedagang, pemerintah tetap memberikan solusi bagi mereka. Pedagang yang terdampak diharapkan dapat mengajukan penempatan di pasar atau lokasi penampungan UMKM binaan pemerintah.

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Pendekatan Humanis Penertiban PKL

Pedagang yang memiliki KTP DKI Jakarta dapat mengajukan penempatan di fasilitas usaha yang tersedia dengan memenuhi persyaratan. Kusmanto menegaskan bahwa penertiban dilakukan dengan pendekatan humanis, memberikan peringatan secara bertahap melalui Surat Peringatan (SP) 1, SP 2, hingga SP 3. Dengan cara ini, masyarakat dan pihak yang terdampak dapat memahami proses penegakan aturan yang dilakukan pemerintah. Kusmanto menambahkan bahwa penataan kawasan Terminal Pulogadung tidak hanya bertujuan menata lingkungan, tetapi juga meningkatkan kenyamanan bagi masyarakat.

Ia berharap kawasan terminal tidak hanya menjadi lebih tertib, tetapi juga memiliki lingkungan yang lebih nyaman dengan tambahan ruang terbuka hijau bagi masyarakat. Selain itu, keberadaan lapak pedagang di kawasan tersebut tidak hanya mengganggu fungsi fasilitas umum, tetapi juga berdampak terhadap kelancaran aktivitas masyarakat yang menggunakan akses jalan di sekitar terminal. Dengan demikian, penertiban ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman, tertib, dan nyaman bagi semua pihak.