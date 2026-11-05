Penertiban Jalur Rel Kereta Api Kampung Bahari Jakarta Utara Dinyatakan Selesai

Tim gabungan Pemkot Jakarta Utara berhasil membongkar 48 bangunan semi permanen di Kampung Bahari Jakarta Utara dalam operasi penertiban jalur rel kereta api yang berlangsung sekitar satu pekan.

Tim gabungan yang dipimpin oleh Pemerintah Kota Jakarta Utara telah menyelesaikan operasi penertiban di kawasan Kampung Bahari, Kelurahan Tanjung Priok, dengan membongkar total 48 bangunan semi permanen di sepanjang jalur rel kereta api.

Rincian Operasional Pembongkaran Bangunan Ilegal

Asisten Pemerintahan Sekretaris Kota Jakarta Utara, Muhammad Andri, menyatakan bahwa seluruh proses pembongkaran di area tersebut ditargetkan selesai dalam waktu sekitar satu pekan untuk memastikan ketertiban kawasan.

Also read Dua anggota PMR di Jakut ikuti program pertukaran pemuda ke Jepang

Penertiban ini menyasar kawasan jalur rel A5 hingga A11 dan melibatkan sekitar 400 personel gabungan dari unsur TNI, Polri, Satpol PP, PT Kereta Api Indonesia, PLN, serta sejumlah Organisasi Perangkat Daerah Pemkot Jakarta Utara.

Proses pembongkaran didukung oleh dua unit alat berat jenis ekskavator milik PT KAI dan Suku Dinas Sumber Daya Air untuk mempercepat penghancuran bangunan sekaligus pembersihan area dari sisa material.

Advertisement

Pengangkutan sisa material pembongkaran juga didukung sarana kereta api menuju kawasan A2 untuk efisiensi logistik dan keamanan operasional di sepanjang jalur rel yang sibuk.

Reaksi Warga dan Posisi Pihak Terkait

Camat Tanjung Priok, Samsul Rizal Khadafi, menambahkan bahwa pada hari ketiga penertiban terdapat tambahan 22 bangunan yang dibongkar sehingga total bangunan yang ditertibkan sejak hari pertama mencapai 48 unit.

Pelaksanaan penertiban sempat mendapat penolakan dari sejumlah warga yang masih mengharapkan kepastian relokasi dari PT KAI, namun secara umum jalannya operasi tersebut berjalan aman dan lancar tanpa insiden berarti.

PT KAI sudah menyampaikan surat peringatan resmi kepada warga yang masih menempati kawasan rel dengan tenggat pengosongan selama lima hari sebagai langkah final penertiban area tersebut.

Latar Belakang Operasi Keamanan Narkoba

Operasi penertiban ini dilakukan usai penggerebekan kasus narkoba besar-besaran yang mengakibatkan 27 orang diamankan karena diduga terlibat dalam jaringan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika di Jakarta Utara.

Advertisement

Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Bismo Teguh Prakoso, menjelaskan bahwa penggerebekan dilakukan secara serentak dari berbagai sisi dengan kolaborasi tim gabungan dari BNN, Bareskrim, dan Brimob.

Dalam operasi keamanan tersebut, jajaran kepolisian awalnya menyita sejumlah barang bukti dari empat orang yang diamankan di lokasi primer, mencakup satu pemilik barang bukti dan tiga pengguna narkotika.

Barang bukti yang disita terdiri dari pil psikotropika yang ditemukan pada diri salah satu tersangka, dan kepolisian berencana melakukan pendalaman lebih lanjut terkait jaringan distribusi obat terlarang tersebut.

Dampak Jangka Panjang Bagi Masyarakat Lokal

Penataan kawasan jalur rel kereta api ini merupakan bagian dari upaya strategis Pemerintah Kota Jakarta Utara untuk mengembalikan fungsi awal jalur rel kereta api yang sebelumnya terganggu oleh bangunan ilegal.

Kegiatan ini bertujuan menciptakan lingkungan yang lebih tertib dan aman bagi masyarakat sekitar serta mencegah potensi bencana atau gangguan operasional kereta api di masa mendatang.