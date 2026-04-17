Penerimaan Pajak DKI Jakarta Tumbuh di Awal Tahun, Tertahan Akibat Libur Panjang Maret

Meskipun mengalami kontraksi di bulan Maret akibat libur panjang, penerimaan pajak DKI Jakarta pada triwulan I-2026 tetap melampaui target, mencapai Rp7,41 triliun. Insentif pajak senilai Rp864 miliar diberikan untuk meringankan beban masyarakat.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencatat adanya perlambatan penerimaan pajak pada Maret 2026, yang dipicu oleh pengurangan jumlah hari kerja akibat libur panjang. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta melaporkan bahwa realisasi penerimaan pajak pada bulan tersebut mengalami kontraksi sebesar 17,31 persen secara tahunan.

Kepala Bapenda DKI Jakarta, Lusiana Herawati, menjelaskan bahwa libur selama kurang lebih dua minggu di bulan Maret memberikan dampak signifikan, terutama pada penerimaan pajak kendaraan bermotor. Meskipun demikian, kinerja penerimaan pajak pada awal tahun 2026 menunjukkan tren positif. Pada Januari 2026, penerimaan pajak tercatat tumbuh sekitar 5,35 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini berlanjut pada Februari 2026 dengan angka 1,53 persen secara tahunan. Secara keseluruhan, realisasi penerimaan pajak pada triwulan I-2026 mencapai Rp7,41 triliun, melebihi target yang ditetapkan sebesar Rp7,33 triliun, dengan persentase pencapaian 101,09 persen. Lusiana Herawati mengungkapkan optimisme bahwa tren positif ini akan terus berlanjut pada triwulan II-2026, di mana upaya pemulihan terhadap ketertinggalan penerimaan sebelumnya telah mulai membuahkan hasil. Dia menambahkan bahwa Pemprov DKI Jakarta telah memberikan insentif berupa pembebasan pokok pajak terutang untuk Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Kedua dan seterusnya, serta pajak bea balik nama kendaraan bermotor penyerahan kedua dan seterusnya yang berasal dari hibah atau warisan. Insentif ini, yang diberikan kepada masyarakat pada periode Januari-Maret 2026, bernilai sebesar Rp864 miliar. Kebijakan fiskal ini bertujuan untuk meringankan beban pajak masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi Jakarta, yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan warga. Pengeluaran perpajakan atau yang dikenal sebagai tax expenditure ini menjadi instrumen penting dalam strategi ekonomi daerah. Lebih lanjut, terkait realisasi penerimaan retribusi daerah pada triwulan I-2026, tercatat mencapai Rp234 miliar, atau 10,57 persen dari target yang ditetapkan. Angka ini menunjukkan kenaikan sebesar 3,30 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2025. Kontributor terbesar dalam penerimaan retribusi ini berasal dari retribusi jasa usaha, yang menyumbang Rp107,5 miliar atau 45,33 persen dari total penerimaan retribusi. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan dalam optimalisasi aset dan layanan usaha yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pertumbuhan retribusi jasa usaha ini menjadi salah satu indikator positif dari efektivitas pengelolaan sumber daya daerah dan peningkatan kualitas layanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Pemprov DKI Jakarta terus berupaya untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi daerah melalui berbagai kebijakan strategis di bidang pendapatan daerah. Pengelolaan penerimaan pajak dan retribusi yang optimal menjadi kunci dalam mendanai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat ibu kota. Pencapaian target penerimaan pajak pada triwulan pertama tahun 2026, meskipun diwarnai tantangan di bulan Maret, menunjukkan ketangguhan sistem dan kerja keras seluruh jajaran Bapenda DKI Jakarta. Fokus pada pemulihan dan peningkatan efisiensi dalam penarikan pendapatan daerah akan terus menjadi prioritas. Selain itu, strategi pemberian insentif pajak yang tepat sasaran terbukti efektif dalam memberikan stimulus ekonomi dan meringankan beban masyarakat di tengah kondisi perekonomian yang dinamis. Evaluasi berkala terhadap berbagai program pendapatan daerah akan terus dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan yang diambil selaras dengan tujuan pembangunan daerah dan memberikan manfaat maksimal bagi kesejahteraan seluruh warga Jakarta. Peningkatan kontribusi retribusi jasa usaha juga menjadi sinyal positif atas perbaikan dalam pengelolaan aset dan layanan yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta, yang diharapkan dapat terus berlanjut dan memberikan kontribusi yang lebih besar lagi di masa mendatang. Secara keseluruhan, data triwulan I-2026 memberikan gambaran yang cukup komprehensif mengenai kinerja pendapatan daerah DKI Jakarta, dengan catatan positif pada pencapaian target penerimaan pajak dan pertumbuhan retribusi, meskipun menghadapi kendala musiman pada penerimaan pajak di bulan Maret





antaranews / 🏆 6. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Pajak Daerah Bapenda DKI Jakarta Penerimaan Pajak Insentif Pajak Retribusi Daerah

United States Latest News, United States Headlines

