Penerima Baru KJP Plus Tahap II 2026 Gelombang III Capai 22.567 Peserta Didik

Dinas Pendidikan DKI Jakarta menetapkan 22.567 penerima baru KJP Plus dengan anggaran Rp47.982.120.000, dan penyaluran dana dimulai 6 November 2026.

Dinas Pendidikan DKI Jakarta menetapkan 22.567 peserta didik sebagai penerima baru KJP Plus Tahap II Tahun 2026 Gelombang III dengan total anggaran Rp47.982.120.000. Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Nahdiana, menyampaikan penetapan tersebut pada Minggu (8/11/2026).

Program bantuan ini merupakan bagian dari layanan pendidikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menyerahkan secara simbolis Kartu Jakarta Pintar Plus Tahap I Tahun 2025, sementara penetapan KJP Plus Gelombang III ini berlanjut dengan penyaluran dana pada tahap berikutnya.

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Mekanisme Verifikasi Penerima Baru KJP Plus Tahap II

Dinas Pendidikan DKI Jakarta menyatakan 22.567 peserta didik lolos verifikasi dan memenuhi persyaratan sebagai penerima baru KJP Plus. Proses pendataan dan verifikasi tersebut mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2026 tentang Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan.

Mereka berasal dari 31.542 peserta didik berusia 6 sampai 21 tahun yang masuk kelompok desil 1 sampai 5 dan mengikuti pendataan susulan. Peserta tersebut sebelumnya belum mendaftar KJP Plus Tahap II Tahun 2026, sehingga pendataan susulan menjadi jalur masuk mereka.

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Nahdiana menjelaskan bahwa data calon penerima dipadankan dengan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan Education Management Information System (EMIS). Langkah ini dilakukan untuk memastikan kesesuaian informasi setiap peserta didik sebelum bantuan ditetapkan.

Rincian penerima baru tersebut terdiri atas 8.734 peserta didik SD/MI/SDLB, 7.896 peserta didik SMP/MTs/SMPLB, 2.897 peserta didik SMA/MA/SMALB, 2.240 peserta didik SMK, dan 800 peserta didik SKB.

Rincian Penerima Baru KJMU Tahun 2026 per Jenjang

Dinas Pendidikan DKI Jakarta menetapkan 6.587 mahasiswa sebagai penerima baru KJMU Tahun 2026 melalui Keputusan Gubernur DKI Jakarta. Program ini didukung proyeksi anggaran sebesar Rp 67.175.823.403, menurut Nahdiana.

Jumlah tersebut meliputi 329 mahasiswa jenjang Diploma III, 485 mahasiswa Diploma IV, dan 5.773 mahasiswa program Sarjana (S1). Pendaftaran penerima baru KJMU Tahap II 2026 berlangsung pada 30 September hingga 11 Oktober 2026 secara daring dan mandiri melalui situs web KJMU.

Setelah pendaftaran, perguruan tinggi bersama Dinas Pendidikan melakukan verifikasi kelengkapan dan kesesuaian data calon penerima. Tahapan ini memastikan hanya mahasiswa yang memenuhi syarat yang ditetapkan sebagai penerima.

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Penyaluran Dana Bertahap Melalui Bank Jakarta

Penyaluran dana KJP Plus Tahap II Tahun 2026 dan KJMU Tahun 2026 telah dimulai secara bertahap pada 6 November 2026. Bank Jakarta berperan membuka rekening, mencetak buku tabungan, serta menerbitkan kartu ATM bagi setiap penerima baru.

Nahdiana menyebut penyaluran bagi penerima baru dilakukan bertahap agar proses administrasi berjalan tertib dan akuntabel. Bank Jakarta akan mengundang masing-masing penerima untuk mengambil buku tabungan dan kartu ATM, dan setelah keduanya diterima, dana KJP Plus ditransfer ke rekening masing-masing penerima.

Secara keseluruhan, program KJP Plus sepanjang 2026 menjangkau 707.609 peserta didik. Jumlah itu terdiri atas 661.209 penerima Gelombang I, 23.833 penerima Gelombang II, dan 22.567 penerima Gelombang III.

Program KJMU sepanjang 2026 menjangkau 19.049 mahasiswa, yang terdiri atas 12.462 penerima lanjutan dan 6.587 penerima baru. Dengan skema penyaluran bertahap tersebut, Pemprov DKI Jakarta berupaya memastikan bantuan pendidikan tersalurkan kepada peserta didik dan mahasiswa yang memenuhi persyaratan.