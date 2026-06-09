Penerapan Peta Jalan Pelindungan Anak di Ranah Digital Menuju Keamanan Anak hingga 2029

Menteri PPPA Arifah Fauzi menjelaskan strategi pencegahan, penanganan, dan kolaborasi lintas kementerian dalam PARD untuk melindungi anak dari risiko siber seperti perundungan dan kekerasan seksual non‑kontak.

Menteri Agama Nasaruddin Umar bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi menggelar rapat koordinasi untuk membahas implementasi Peta Jalan Pelindungan Anak di Ranah Dalam Jaringan atau PARD .

Pertemuan yang berlangsung di Jakarta itu menegaskan komitmen pemerintah dalam menciptakan lingkungan digital yang aman bagi anak-anak hingga tahun 2029. Dalam sambutannya, Menteri PPPA menekankan bahwa PARD menjadi landasan kebijakan nasional yang mengarahkan 15 kementerian dan lembaga terkait untuk melaksanakan tiga strategi utama, yaitu pencegahan, penanganan, serta penguatan kolaborasi antarlembaga. Upaya pencegahan difokuskan pada edukasi digital, pengembangan konten positif, serta penyediaan alat monitoring bagi orang tua dan pendidik.

Penanganan meliputi pembentukan unit respons cepat yang terintegrasi dengan layanan perlindungan anak, sehingga korban dapat memperoleh bantuan secara cepat dan tepat. Sementara penguatan kolaborasi menuntut sinergi antara kementerian, lembaga swadaya masyarakat, serta sektor swasta dalam menyusun regulasi, standar keamanan, dan program pelatihan yang relevan





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Pelindungan Anak Ruang Digital PARD Perlindungan Siber Kebijakan Nasional

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