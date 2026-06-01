Penerapan Kebijakan DHE SDA Dinilai Perlu Evaluasi Implementasi dan Tata Kelola

Kebijakan baru penempatan Deviden Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) mulai berlaku 1 Juni 2026. Meski diharapkan memperkuat rupiah dan stabilitas ekonomi, para ahli memperingatkan efektivitasnya bergantung pada tata kelola, kepastian berusaha, dan sentimen investor. Rupiah sempat menguat namun masih dalam kisaran melemah tahunan, sementara ancaman dari kebijakan lain seperti ekspor satu pintu tetap menjadi catatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2026 mengubahPP Nomor 36 Tahun 2023 tentang Deviden Hasil Ekspor Sumber Daya Alam ( DHE SDA ). Kebijakan ini memwajibkan eksportir sektor non-migas menempatkan 100% DHE SDA di rekening khusus dalam negeri minimal 12 bulan.

Sementara itu, eksportir sektor migas harus menempatkan minimal 30% DHE SDA selama minimal tiga bulan. Penempatan harus dilakukan melalui bank milik negara (BUMN). Konversi dari valas ke rupiah dibatasi maksimal 50%. Namun, implementation di lapangan dan perbaikan tata kelola menjadi penentu efektivitasnya.

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI Telisa Aulia Falianty menilai kebijakan ini tidak serta-merta menguatkan rupiah dalam jangka pendek. Ia mengatakan efektivitasnya membutuhkan waktu dan harus disertai langkah complementer untuk mengembalikan kredibilitas kebijakan dan kepercayaan investor. Menurut data Bloomberg, pada perdagangan Senin (1/6/2026) rupiah berada di level Rp 17.805 per dolar AS, menguat 0.43% dari perdagangan sebelumnya, namun secara tahun kalender masih melemah 6.74%. Pergerakan rupiah juga dipengaruhi oleh kombinasi sentimen kebijakan DHE, intervensi pasar, dan faktor teknis.

Fikri C Permana, ekonom KB Valbury Sekuritas, menganggap penguatan rupiah hari itu tidak hanya dari DHE SDA, tetapi juga karena berkurangnya risiko geopolitik AS-Iran. Namun, ia mengkhawatirkan kebijakan DHE karena dana yang seharusnya diputar terpaksa masuk ke BUMN. Ia memperkirakan rupiah akan bergerak di kisaran Rp 17.200-Rp 17.800 per dolar AS hingga akhir Juni 2026. Jika sentimen kepercayaan investor membaik, rupiah dapat menguat menuju Rp 15.000 per dolar AS.

Dalam jangka pendek, kisaran Rp 16.500-Rp 16.800 per dolar AS lebih mungkin. Fikri juga menyoroti kebijakan lain seperti ekspor satu pintu melalui Danantara Sumberdaya Indonesia yang menciptakan ketidakpastian berusaha. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan optimalisasi penempatan devisa di dalam negeri akan memperkuat likuiditas valas, menopang stabilitas nilai tukar, serta mendukung pembiayaan pembangunan nasional





DHE SDA Devisa Rupiah Kebijakan Ekonomi Investor Stabilitas Nilai Tukar

