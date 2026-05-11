Penemuan Mayat Remaja Laki-laki di Sungai Citarum, Kasus Pencabulan, dan Kasus Kekerasan Seksual

Informasi lengkap mengenai penemuan mayat remaja laki-laki di Sungai Citarum, kasus dugaan pencabulan, dan kasus kekerasan seksual yang melibatkan Kiai Ashari alias AS di Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

Seorang pelajar berusia 15 tahun berinisial AF ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di bantaran Sungai Citarum, wilayah Kecamatan Batujaya, Kabupaten Karawang, pada Senin (11/5). Korban pertama kali ditemukan sekitar pukul 10.00 WIB oleh seorang warga bernama Obang Sobari.

Saat itu, Obang yang tengah mencari jantung pisang di sekitar bantaran sungai dikejutkan dengan sosok mayat yang tergeletak dalam posisi telungkup di bawah tanggul. Kasie Humas Polres Karawang, Ipda Cep Wildan, mengonfirmasi bahwa pihak kepolisian segera meluncur ke lokasi begitu menerima laporan dari masyarakat untuk melakukan pemeriksaan awal. Petugas dari Polsek Batujaya dan Polres Karawang telah mendatangi lokasi kejadian dan melakukan olah TKP (tempat kejadian perkara) atas penemuan mayat remaja laki-laki itu.

Berdasarkan penelusuran informasi dari pihak keluarga, AF terakhir kali terlihat pada Minggu (10/5) sore. Korban berpamitan meninggalkan rumah dengan mengendarai sepeda motor Yamaha NMAX untuk menghadiri acara nonton bareng (nobar) pertandingan sepak bola antara Persija Jakarta dan Persib Bandung. Saat ditemukan, terdapat luka yang mencurigakan pada bagian leher korban. Guna memastikan penyebab kematiannya, jenazah AF langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Karawang untuk menjalani proses autopsi.

Seiring dengan ramainya pemberitaan dan spekulasi di media sosial mengenai penyebab kematian remaja tersebut, Polres Karawang mengimbau agar masyarakat tetap tenang. Kasus dugaan pencabulan dilakukan oknum Kiai berinisial AS (51) atau Ashari jadi perhatian publik. Korban pernah ditawari sejumlah uang untuk mencabut laporan. Insiden gesekan antarmassa yang pecah di Purwakarta dan aksi pelemparan benda keras di Karawang pasca-kemenangan Persib Bandung atas Persija Jakarta memicu reaksi keras dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

Kasus dugaan kekerasan seksual yang melibatkan Kiai Ashari alias AS di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, terus menjadi sorotan publik. Bukti WhatsApp dibongkar kuasa hukum korban, Ali Yusron, begini isi chat Kiai Ashari ketika minta ditemani tidur oleh santriwati di malam hari. Ketua KPK, Setyo Budiyanto, secara tegas mengingatkan para kepala daerah untuk tidak menyalahgunakan anggaran daerah dengan memberikan THR atau dana hibah kepada instansi vertikal.

Gubernur Malut Sherly Tjoanda tarik nafas panjang setelah melihat anak-anak usia sekolah yang tak pandai berhitung matematika di Desa Gulapapo, Halmahera Timur





