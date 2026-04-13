Penemuan Mayat di Sungai Jombang: Polisi Selidiki Penyebab Kematian dan Cari Identitas Korban

Polisi di Jombang sedang menyelidiki penemuan mayat seorang pria di sungai. Investigasi difokuskan pada penyebab kematian dan upaya identifikasi korban. Sementara itu, berbagai peristiwa penting lainnya juga terjadi.

Polisi tengah menyelidiki penemuan mayat seorang pria di sungai di Jombang , Jawa Timur. Mayat tersebut ditemukan dalam posisi tertelungkup di Sungai Mrican, Desa Turipinggir, Kecamatan Megaluh.

Kapolres Jombang, Ajun Komisaris Besar Polisi Ardi Kurniawan, mengkonfirmasi penemuan tersebut pada Senin, 13 April 2026. Menurut informasi awal, mayat pria berusia sekitar 30 tahun itu ditemukan oleh warga. Polisi segera melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) untuk mengumpulkan bukti dan mencari petunjuk terkait penyebab kematian korban.

Selain itu, polisi juga menemukan luka di bagian leher dan pipi korban. Untuk mengetahui penyebab pasti kematian korban, polisi telah membawa jasad ke rumah sakit di Jombang untuk dilakukan autopsi. Hasil autopsi diharapkan dapat mengungkap apakah korban meninggal karena sebab alami atau ada unsur tindak pidana.

Polisi juga masih berupaya mengidentifikasi identitas korban karena warga sekitar TKP mengaku tidak mengenal pria tersebut. Dugaan awal menyebutkan bahwa korban mungkin bukan warga setempat dan terbawa arus sungai. Selain kasus penemuan mayat di Jombang, beberapa peristiwa penting lainnya juga terjadi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) ke-10 pada tahun 2026 di wilayah Tulungagung, Jawa Timur, dengan Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo sebagai salah satu yang ditangkap. Di sisi lain, Presiden RI Prabowo Subianto melakukan kunjungan ke Moskow, Federasi Rusia, pada Minggu, 12 April 2026, untuk bertemu dengan Presiden Vladimir Putin dan membahas sejumlah isu strategis.

Sementara itu, di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, beredar video viral yang menunjukkan seorang anggota TNI kesurupan saat mengamankan pertunjukan seni Kuda Lumping, hal ini membuat aparat kepolisian dan warga kesulitan dalam menenangkan. Pernyataan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla, mengenai syahid dalam sebuah ceramah di Masjid Universitas Gadjah Mada turut menjadi sorotan.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Geofisika Malang juga memberikan klarifikasi bahwa benda bercahaya yang terlihat di langit wilayah Kabupaten Malang bukanlah rudal. Muskerwil DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sumatera Utara menegaskan komitmen konsolidasi organisasi menjelang Pemilu 2029.

Dalam perkembangan lainnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan kesiapan militer AS untuk menghadapi Iran, menyusul dengan perundingan yang tengah berlangsung. Ketua Parlemen Iran, Mohammad Baqer Qalibaf, merespon pernyataan Trump terkait pemblokiran Selat Hormuz oleh Angkatan Laut AS.

Di sisi lain, pemerintah melakukan penertiban dengan membongkar 62 bangunan liar (bangli) di bantaran Sungai Cirarab, Kabupaten Tangerang. Di bidang teknologi, Samsung dikabarkan akan menaikkan harga Galaxy Z Fold 7 di AS, yang mengejutkan pasar dan menimbulkan pertanyaan tentang dampaknya pada peluncuran Galaxy Z Fold 8 mendatang.

Polresta Tangerang juga memeriksa 8 saksi terkait penemuan jasad seorang pelajar dengan luka-luka di ujung muara Kaliadem, Desa Kohod, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang. Penemuan mayat di Jombang, OTT di Tulungagung, pertemuan Prabowo-Putin, dan berbagai peristiwa lainnya mencerminkan dinamika yang kompleks dalam berbagai bidang di Indonesia dan dunia.





