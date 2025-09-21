Penemuan Harta Karun: Kisah Nelayan Cirebon dan Kapal Karam Bersejarah

Seorang nelayan Cirebon menemukan harta karun berupa keramik kuno yang berasal dari kapal karam. Penemuan ini mengungkap sejarah perdagangan maritim kuno dan kekayaan budaya Indonesia.

Seorang nelayan dari Cirebon , Jawa Barat, mengalami kejutan besar yang tak terduga ketika ia menemukan 'durian runtuh' di tengah Laut Jawa. Penemuan ini terjadi pada tahun 2003, saat nelayan tersebut sedang melakukan aktivitas memancing seperti biasanya. Ia memilih lokasi sekitar 70 kilometer dari garis pantai, di kedalaman sekitar 50 meter. Nelayan tersebut melepaskan jaringnya dengan harapan mendapatkan tangkapan ikan yang melimpah. Setelah menunggu cukup lama, ia mulai menarik jaringnya.

Namun, kali ini terasa berbeda. Jaring terasa jauh lebih berat dari biasanya, menandakan adanya sesuatu yang lebih dari sekadar ikan. Dengan sekuat tenaga, ia berhasil mengangkat jaring tersebut ke atas kapal. Ketika jaring dibuka, nelayan itu terkejut. Bukan hanya ikan yang terperangkap, melainkan juga benda-benda keramik yang ikut tersangkut. Penemuan ini menjadi awal dari sebuah kisah yang luar biasa. Sesampainya di darat, nelayan tersebut segera mencari tahu asal-usul keramik yang ditemukannya. Berita penemuan keramik menyebar dengan cepat, dan penyelidikan lebih lanjut mengarah pada kesimpulan yang mengejutkan: keramik tersebut bukan sembarang keramik, melainkan bagian dari harta karun yang sangat berharga.\Penemuan ini memicu proyek pencarian yang melibatkan perusahaan swasta dengan izin dari pemerintah. Hasilnya sangat mencengangkan. Di lokasi penemuan nelayan, ditemukan bangkai kapal yang menyimpan harta karun dalam jumlah yang sangat fantastis. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Pusat Arkeologi Nasional, di dalam bangkai kapal tersebut terdapat 314.171 keramik yang terdiri dari porselen, piring, mangkuk, dan berbagai jenis keramik lainnya. Peneliti juga menemukan lebih dari 12.000 mutiara bernilai tinggi, serta ribuan permata dan emas. Situs berita Detik.com pada tahun 2012 memperkirakan nilai seluruh temuan tersebut mencapai Rp720 miliar. Penemuan ini kemudian dikenal sebagai salah satu penemuan harta karun arkeologi bawah laut terbesar di awal abad ke-21. Seluruh keramik yang ditemukan berasal dari China, tepatnya dari era Dinasti Tang, yang berlangsung pada abad ke-9 hingga ke-10 Masehi. Pada masa itu, keramik memiliki nilai yang sangat tinggi dan dianggap sebagai 'harta karun'. China melakukan perdagangan besar-besaran melalui jalur laut, mengirimkan keramik ke berbagai wilayah, termasuk India, yang pada saat itu merupakan pusat perdagangan dunia. Rute perdagangan biasanya melewati Laut China Selatan, Selat Malaka, dan Samudra Hindia. Namun, kapal yang karam di perairan Cirebon ini ternyata bukan berasal dari China maupun Arab. Penelitian menunjukkan bahwa kapal tersebut berasal dari wilayah Nusantara atau Indonesia sendiri. Hal ini didasarkan pada perbandingan keramik yang ditemukan di Cirebon dengan keramik yang ditemukan di Sumatera Selatan, khususnya di wilayah Kesultanan Palembang.\Penelitian arkeologi mengungkap bahwa keramik yang ditemukan di Cirebon memiliki kesamaan dengan keramik yang ditemukan di Kesultanan Palembang, yang pada masa itu, bersamaan dengan kejayaan Dinasti Tang, merupakan pusat perdagangan penting di Asia Tenggara. Kerajaan Sriwijaya pada masa itu sedang berada di puncak kejayaan, dengan aktivitas ekonomi yang tinggi, bahkan menjangkau China. Kapal tersebut diduga mengangkut keramik China yang diperdagangkan di Sumatera Selatan menuju pantai utara Jawa di bagian timur. Namun, kapal tersebut mengalami nasib naas dan karam di perairan Cirebon, membawa serta ribuan harta karun yang kemudian tersembunyi di dasar laut hingga ditemukan oleh nelayan pada tahun 2003. Peristiwa ini kemudian menjadi bagian penting dalam sejarah maritim Indonesia, dikenal sebagai Cirebon Wreck. Penemuan ini memberikan wawasan berharga tentang jalur perdagangan maritim kuno, hubungan antara China dan Nusantara, serta kekayaan budaya dan sejarah yang tersembunyi di dasar laut. Naskah ini merupakan bagian dari CNBC Insight, sebuah rubrik yang bertujuan untuk menyajikan ulasan sejarah guna menjelaskan kondisi saat ini melalui relevansinya dengan masa lalu





cnbcindonesia / 🏆 7. in İD Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

Harta Karun Cirebon Kapal Karam Keramik Kuno Sejarah Maritim

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Daftar Harta Presiden RI, Siapa Paling Kaya dan Miskin?Delapan tokoh telah memimpin Indonesia sejak merdeka hingga hari ini, mulai dari Soekarno hingga Prabowo Subianto.

Baca lebih lajut »

Viral Mau Rampok Uang Negara, Harta Anggota DPRD Gorontalo Minus Rp 2 JutaAnggota DPRD Gorontalo, Wahyudin Moridu, viral karena video merampok uang negara.

Baca lebih lajut »

Harta Haji Isam Tembus Rp32 Triliun-Tak Masuk Daftar Forbes, Kenapa?Haji Isam, crazy rich Kalimantan, baru saja menerima tanda jasa dari Presiden Prabowo. Kekayaannya mencapai Rp 14,16 triliun.

Baca lebih lajut »

Rangkuman Berita: Penemuan Mayat, Kasus Begal Palsu, hingga Peluncuran Drone TerbaruRangkuman berita terkini meliputi penemuan mayat dengan luka di leher, kasus begal palsu yang melibatkan dugaan penipuan rekening, pengungkapan praktik pengoplosan gas LPG, informasi kesehatan terkait iritasi kulit penis, peluncuran drone DJI terbaru, fenomena viral 'Stop Tot Tot Wuk Wuk', perdebatan pembelian jet tempur J-10, dan tantangan dalam mengajak anak makan sayur.

Baca lebih lajut »

LAPD Perluas Penyelidikan: Penggeledahan Rumah Musisi Terkait Penemuan Jasad di TeslaDepartemen Kepolisian Los Angeles (LAPD) memperluas penyelidikan kasus penemuan jasad seorang perempuan di dalam mobil Tesla yang disimpan di tow yard, dengan melakukan penggeledahan di sebuah rumah yang diduga pernah ditinggali oleh seorang musisi terkenal. Penyelidikan dilakukan setelah ditemukannya jasad remaja perempuan yang dilaporkan hilang sejak April 2024. Polisi terus berupaya mengungkap penyebab kematian dan mengidentifikasi pelaku.

Baca lebih lajut »

Naik Mobil Setengah Miliar, Total Harta Wahyudin Moridu yang Sebut Rampok Uang Negara Minus Dua JutaPortal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Baca lebih lajut »