Penembakan Tragis di Situs Arkeologi Teotihuacan Meksiko Tewaskan Wisatawan Asing

Insiden penembakan di situs arkeologi Teotihuacan, Meksiko, menewaskan seorang wanita asal Kanada dan melukai empat orang lainnya. Pelaku melakukan aksi bunuh diri setelah melepaskan tembakan di area Piramida Bulan yang dipadati turis.

Sebuah insiden penembakan yang mengguncang dunia pariwisata terjadi di situs arkeologi ikonik Teotihuacan , Meksiko , pada Senin (20/4/2026). Peristiwa tragis ini merenggut nyawa seorang wanita berkewarganegaraan Kanada dan menyebabkan empat orang lainnya mengalami luka-luka serius.

Selain korban akibat proyektil senjata api, setidaknya dua orang lainnya dilaporkan menderita cedera fisik karena terjatuh saat berupaya melarikan diri dari lokasi kejadian demi menyelamatkan nyawa mereka dari ancaman pelaku yang mengamuk di tengah kawasan wisata populer tersebut. Menurut keterangan resmi dari Sekretaris Keamanan Negara bagian Meksiko, Cristobal Castaneda, pelaku penembakan nekat mengakhiri hidupnya sendiri di lokasi kejadian tepat setelah melancarkan aksinya. Dalam rekaman video yang viral dan beredar luas di berbagai platform media sosial, terlihat jelas bagaimana pria bersenjata tersebut melepaskan tembakan secara berkala dari posisi strategis di tengah Piramida Bulan. Aksi brutal ini memaksa ratusan wisatawan yang berada di lokasi untuk mencari perlindungan di balik struktur tangga piramida, menciptakan suasana mencekam di situs warisan sejarah dunia tersebut. Aparat keamanan segera melakukan penyisiran dan menemukan senjata api, senjata tajam, serta sisa amunisi yang ditinggalkan pelaku di area sekitar situs. Sebagai respons cepat atas kejadian ini, pemerintah Meksiko telah mengerahkan pasukan keamanan gabungan, baik dari tingkat federal maupun negara bagian, untuk mengamankan seluruh area situs arkeologi Teotihuacan. Selain melakukan sterilisasi lokasi, pemerintah Meksiko juga terus berkoordinasi secara intensif dengan otoritas Kanada terkait prosedur pemulangan jenazah serta pendampingan terhadap korban luka. Situs Teotihuacan, yang terletak sekitar 50 kilometer di sebelah utara Mexico City, merupakan destinasi wisata bersejarah yang sangat populer dan setiap tahunnya dikunjungi oleh jutaan wisatawan dari seluruh dunia. Kejadian ini menimbulkan kekhawatiran serius mengenai standar keamanan di destinasi wisata utama, sehingga pihak pengelola situs saat ini sedang mengevaluasi kembali sistem proteksi bagi pengunjung agar insiden serupa tidak terulang di masa depan. Dalam penyelidikan awal, pihak kepolisian setempat berusaha mengungkap motif di balik tindakan nekat pelaku tersebut. Meski telah diidentifikasi, latar belakang penyerang masih dalam proses pendalaman oleh pihak berwajib guna memastikan apakah terdapat keterkaitan dengan kelompok tertentu atau apakah tindakan tersebut murni merupakan aksi individu yang tidak terencana. Seluruh masyarakat internasional turut berduka atas jatuhnya korban dalam insiden yang mencoreng citra keamanan di situs warisan dunia tersebut. Hingga saat ini, situs Teotihuacan masih ditutup untuk sementara waktu guna kepentingan penyelidikan lebih lanjut oleh tim forensik dan aparat kepolisian Meksiko yang masih bekerja keras di lapangan





cnbcindonesia / 🏆 7. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »