Penembakan di Gedung Putih: Siapa Cole Tomas Allen, Pelaku yang Diduga 'Jenius'?

Insiden penembakan di acara makan malam koresponden Gedung Putih memicu penyelidikan intensif terhadap Cole Tomas Allen, seorang lulusan Caltech dan pengembang game independen yang diduga sebagai pelaku. Artikel ini mengulas latar belakang Allen, ketegangan AS-Iran, dan berita-berita lain yang sedang hangat diperbincangkan.

Insiden penembakan di acara makan malam koresponden Gedung Putih mendadak menjadi perhatian publik setelah muncul dugaan mengenai identitas pelaku. Peristiwa ini tidak hanya menimbulkan kepanikan di pusat pemerintahan Amerika Serikat, tetapi juga memunculkan pertanyaan mendasar tentang latar belakang dan motif orang tersebut.

Mantan Presiden Donald Trump membagikan video di platform media sosialnya, Truth Social, yang memperlihatkan seorang pria menerobos pos pemeriksaan keamanan di dekat lokasi acara di Washington Hilton. Dalam rekaman tersebut, terlihat agen Secret Service merespons dengan cepat, mengeluarkan senjata, dan melepaskan tembakan saat pria tersebut berusaha melarikan diri. Trump juga mengunggah foto seorang pria tanpa busana yang tergeletak di lantai, yang diduga sebagai pelaku yang telah berhasil dilumpuhkan.

Meski nama Cole Tomas Allen telah banyak beredar, pihak berwenang Amerika Serikat belum secara resmi mengumumkan identitas tersangka. Penelusuran mendalam mengungkapkan bahwa Allen memiliki minat yang kuat dalam pengembangan game. Dalam profil online-nya, ia menggambarkan dirinya sebagai seorang insinyur mekanik dan ilmuwan komputer, seorang pengembang game independen, dan seorang guru sejak lahir.

Allen merupakan lulusan California Institute of Technology (Caltech) pada tahun 2017 dengan gelar teknik mesin, dan kemudian meraih gelar master ilmu komputer dari California State University, Dominguez Hills pada tahun lalu. Setelah menyelesaikan pendidikannya, Allen sempat bekerja sebagai insinyur mekanik sebelum beralih profesi menjadi pengembang game independen. Ia mendirikan studio game kecil bernama Ice-Forged Games dan merilis satu game di platform Steam berjudul Bohrdom pada tahun 2018.

Game tersebut digambarkan sebagai game pertarungan asimetris tanpa kekerasan yang unik, berbasis pada konsep kimia, di mana pemain dapat berperan sebagai elektron atau inti atom. Selain itu, Allen juga pernah bekerja paruh waktu sebagai pengajar di lembaga bimbingan belajar C2 Education di Torrance, bahkan pernah dinobatkan sebagai guru terbaik bulan ini pada tahun 2024 oleh perusahaan tersebut. Selain insiden penembakan ini, situasi geopolitik global juga menjadi sorotan.

Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran di Selat Hormuz terus meningkat, memicu penyitaan kapal dan ancaman pelanggaran hukum internasional, yang berdampak pada pelaut dan pasokan energi global. Upaya mediasi sedang dilakukan oleh Sultan Oman Haitham bin Tariq Al Said, yang bertemu dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi di Muscat untuk membahas solusi konflik regional.

Di dalam negeri, berbagai peristiwa juga terjadi, termasuk penyiraman air keras terhadap seorang pria di Jakarta Barat, persiapan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU), dan perkembangan teknologi seperti peluncuran Gaming Tablet 5 Pro dari Red Magic serta diskon untuk speaker Bose SoundLink Flex. Pelemahan nilai tukar rupiah juga menyebabkan kenaikan harga smartphone dan laptop di Indonesia.

Sementara itu, di Kalimantan Timur, Gubernur Rudy Mas’ud menghadapi sorakan saat memberikan sambutan dalam acara pelantikan pengurus DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Kaltim, dan memberikan penjelasan mengenai alasan tidak menghadiri aksi demonstrasi pada tanggal 21 April. Resep tumis kangkung pedas terasi juga menjadi topik menarik bagi para pecinta kuliner





Penembakan Gedung Putih Cole Tomas Allen Donald Trump Ketegangan AS-Iran Caltech Pengembang Game

