Penembakan di Acara Jamuan Makan Presiden Trump: Pelaku Bersenjata Senapan Gentel

Seorang pria bersenjata melakukan penembakan di acara jamuan makan yang dihadiri Presiden Donald Trump di Hotel Washington Hilton. Presiden Trump dan Ibu Negara Melania Trump dievakuasi dengan selamat. Pelaku telah diamankan dan akan segera diadili.

Kepolisian Washington telah mengumumkan bahwa pelaku penembakan di acara jamuan makan yang dihadiri Presiden Amerika Serikat Donald Trump dipersenjatai dengan senapan gentel , pistol, dan beberapa pisau tajam.

Insiden yang menghebohkan ini terjadi pada Sabtu malam, 24 April 2026, di Hotel Washington Hilton, lokasi diadakannya acara gala tahunan White House Correspondents’ Association. Presiden Trump dan Ibu Negara Melania Trump segera dievakuasi dari lokasi kejadian setelah terdengar suara tembakan di dalam area acara. Kepala Kepolisian Washington, Jeff Carroll, dalam konferensi pers yang diadakan setelah kejadian, menjelaskan bahwa pelaku mencoba mendekati pos pemeriksaan keamanan ketika dihentikan oleh petugas Dinas Rahasia AS.

Carroll menambahkan bahwa berdasarkan penyelidikan awal, pelaku diduga bertindak seorang diri dan merupakan tamu yang terdaftar di hotel tersebut. Pihak kepolisian Washington saat ini menganggap pelaku sebagai satu-satunya tersangka dalam kasus ini dan terus melakukan penyelidikan mendalam untuk mengungkap motif di balik aksi penembakan tersebut. Jaksa AS, Jeanine Pirro, menyatakan bahwa tersangka akan segera dibawa ke pengadilan untuk menghadapi proses hukum pada hari Senin mendatang.

Informasi yang beredar menyebutkan bahwa identitas tersangka adalah Cole Tomas Allen, seorang pria berusia 31 tahun yang berasal dari Torrance, California, dan berprofesi sebagai guru. Insiden ini menimbulkan kepanikan di kalangan peserta acara, termasuk para jurnalis dan pejabat pemerintah yang hadir. Dinas Rahasia Amerika Serikat (USSS) merilis pernyataan resmi yang menjelaskan bahwa penembakan terjadi di area pemeriksaan keamanan, dekat pintu masuk menuju ballroom utama tempat acara gala berlangsung.

Menurut laporan dari NPR dan pernyataan resmi USSS, seorang agen Dinas Rahasia terluka akibat tembakan, namun untungnya, luka tersebut hanya mengenai rompi antipeluru yang dikenakannya. Presiden Trump sendiri dalam pernyataan resminya menyampaikan bahwa agen tersebut dalam kondisi baik-baik saja dan terluka ringan karena peluru berhasil ditahan oleh rompi antipeluru. Trump juga memuji keberanian dan profesionalisme para agen Dinas Rahasia yang dengan sigap melakukan evakuasi dan mengamankan lokasi kejadian.

Selain Presiden dan Ibu Negara, Wakil Presiden JD Vance dan sejumlah pejabat tinggi lainnya juga dievakuasi dari meja utama sebagai bagian dari protokol keamanan standar. Setelah dievakuasi, mereka dilaporkan berada dalam kondisi aman dan tidak mengalami luka-luka. Kejadian ini memicu peningkatan keamanan di sekitar Gedung Putih dan lokasi-lokasi penting lainnya di Washington, D.C. Pihak berwenang telah meningkatkan kewaspadaan dan melakukan pemeriksaan keamanan yang lebih ketat untuk mencegah terjadinya insiden serupa di masa mendatang.

Penembakan ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan politik di Amerika Serikat dan beberapa waktu setelah Presiden Trump mengeluarkan ultimatum kepada Iran terkait kesepakatan damai. Meskipun belum ada indikasi langsung yang menghubungkan insiden penembakan dengan ultimatum tersebut, pihak berwenang tidak mengesampingkan kemungkinan adanya motif politik di balik aksi pelaku. Penyelidikan lebih lanjut akan dilakukan untuk mengungkap motif sebenarnya dan memastikan bahwa tidak ada pihak lain yang terlibat dalam aksi penembakan ini.

Kejadian ini juga memicu perdebatan mengenai keamanan di acara-acara publik yang dihadiri oleh tokoh-tokoh penting negara. Beberapa pihak menyerukan peningkatan keamanan yang lebih ketat dan penerapan teknologi keamanan yang lebih canggih untuk mencegah terjadinya insiden serupa di masa mendatang. Sementara itu, pihak kepolisian Washington terus mengumpulkan bukti-bukti dan melakukan wawancara dengan saksi-saksi untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai kejadian tersebut. Mereka juga bekerja sama dengan lembaga-lembaga penegak hukum lainnya untuk memastikan bahwa pelaku diadili sesuai dengan hukum yang berlaku.

Insiden ini menjadi pengingat akan pentingnya kewaspadaan dan keamanan dalam menjaga keselamatan para pemimpin negara dan masyarakat umum





