Penelitianungkap Pola Penuaan Biologis yang Mirip antara Anjing dan Manusia

Dog Aging Project menganalisis ribuan sampel darah anjing dan mengonfirmasi bahwa metabolomik, sekumpulan molekul kecil dari metabolisme, yang berhubungan dengan kematian pada anjing memiliki pola yang konsisten dengan studi besar pada manusia. Temuan ini mendukung argumen bahwa anjing adalah model yang unggul untuk mempelajari penuaan dan penyakit terkait usia karena lingkungan hidupnya yang mirip dengan manusia. Kesamaan biologis membuka peluang untuk penelitian silang yang menguntungkan bagi keduanya.

Anjing dan manusia memiliki kemiripan biologis dalam pola penuaan yang tidak sebelumnya dihayati. Sebuah penelitian jangka panjang bernama Dog Aging Project menganalisis ribuan sampel darah anjing peliharaan di Amerika Serikat dan menemukan bahwa pola metabolit, molekul kecil hasil metabolisme, yang memprediksi risiko kematian pada anjing sangat mirip dengan pola yang ditemukan pada manusia.

Meta-analisis terhadap kelima studi besar metabolomik pada manusia juga mengonfirmasi kesamaan pola tersebut. Peneliti berargumen bahwa anjing menjadi model yang lebih baik dibandingkan hewan lab tradisional karena mereka hidup bersama manusia, terpapar lingkungan serupa, dan mengalami penyakit terkait usia yang sama. Dengan memahami mekanisme biologi penuaan yang sama, penelitian pada anjing dapat membantu kemajuan kesehatan manusia dan sebaliknya. Entitas yang terlibat meliputi para peneliti dari Texas A&M University, Dog Aging Project, dan komunitas ilmiah gerosains





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Dog Aging Project Penuaan Metabolit Metabolomik Anjing Manusia Kematian Biologi Riset Kesehatan Geroscience

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