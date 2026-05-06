Penelitian UIN Walisongo Ungkap Relasi Paradoksal Mahdiisme dan Moderasi Beragama di Kalangan Santri

Penelitian doktoral Ahmad Muthohar dari UIN Walisongo Semarang mengungkapkan bahwa keyakinan pada Imam Mahdi di kalangan santri tidak berujung pada radikalisme, melainkan memperkuat moderasi beragama. Ia menemukan bahwa santri tetap meyakini eskatologi Imam Mahdi sebagai kerangka etis, namun menolak gerakan khilafah kontemporer. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan analisis teologi kritis untuk mengungkapkan bahwa keyakinan pada Imam Mahdi diarahkan untuk kesalehan personal dan perbaikan etika sosial, bukan tuntutan politik institusional. Konsep paradoks produktif Mahdiisme yang diusulkan Muthohar menjelaskan bagaimana keyakinan pada akhir zaman dapat dikelola menjadi perilaku politik yang konstruktif di masa kini.

Ahmad Muthohar , doktor baru dari Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, telah menyelesaikan penelitian doktoralnya yang mengeksplorasi hubungan antara keyakinan pada Imam Mahdi dan radikalisme di kalangan santri Indonesia.

Dalam disertasinya berjudul "Relasi Paradoksal antara Mahdiisme dan Gerakan Anti Khilafah: Studi atas Perilaku Politik Santri", Muthohar mengungkapkan bahwa keyakinan pada Imam Mahdi tidak selalu berujung pada gerakan politik radikal, melainkan justru memperkuat moderasi beragama di kalangan santri. Ia menemukan bahwa santri tetap mempertahankan keyakinan eskatologis tentang Imam Mahdi sebagai kerangka etis, namun secara aktif menolak gerakan khilafah kontemporer.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan analisis teologi kritis untuk mengungkapkan bahwa keyakinan pada Imam Mahdi di pesantren lebih diarahkan untuk kesalehan personal dan perbaikan etika sosial, bukan tuntutan politik institusional. Lebih jauh, pemaknaan doktrin yang beragam menghasilkan perilaku politik yang moderat dan menghargai ruang publik. Salah satu temuan penting dari penelitian ini adalah semakin kritis pemahaman santri terhadap teks, semakin kuat penolakan mereka terhadap khilafah, karena sistem tersebut dianggap sebagai produk sejarah, bukan keharusan teologis.

Konsep paradoks produktif Mahdiisme yang diusulkan Muthohar menjelaskan bagaimana keyakinan pada akhir zaman dapat dikelola menjadi perilaku politik yang konstruktif di masa kini. Penelitian ini membuktikan bahwa Mahdiisme di kalangan santri bukanlah motor radikalisasi, melainkan penguat komitmen kebangsaan, penerimaan kebhinnekaan, serta pengukuhan legitimasi terhadap Pancasila dan NKRI. Dengan penelitian ini, Muthohar sukses memperoleh gelar doktor bidang studi Islam dan menjadi doktor ke-407 UIN Walisongo Semarang.

Ia berharap kajian ini dapat memberikan perspektif baru bagi pembuat kebijakan dan akademisi dalam melihat relasi antara teologi dan politik di Indonesia secara lebih kontekstual dan non-reduksionistik





