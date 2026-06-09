Penelitian Jadrianna Sutrisno: Gunung Berapi Bisa Membantu Indonesia Mengatasi Stunting

Penelitian Jadrianna Sutrisno menemukan korelasi positif antara kesuburan tanah yang diperkaya abu vulkanik dan rendahnya angka stunting di Indonesia. Penelitian ini mengkaji hubungan antara kesuburan tanah, produktivitas pertanian, dan angka stunting di berbagai wilayah Indonesia.

Indra Kurniawan - Gunung berapi selama ini lebih sering dikaitkan dengan bencana alam dan kerusakan lingkungan. Namun, sebuah penelitian terbaru justru mengungkap sisi lain dari aktivitas vulkanik yang berpotensi membantu Indonesia mengatasi masalah stunting.

Temuan tersebut datang dari Jadrianna Sutrisno, siswi kelas 11 Jakarta Intercultural School (JIS), melalui penelitian berjudul 'From Soil to Supper: Agriculture and Child Health in Indonesia' yang dipresentasikan dalam Jakarta Scholars Symposium (JSS) 2026. Penelitian itu mengkaji hubungan antara kesuburan tanah akibat abu vulkanik, produktivitas pertanian, dan angka stunting di berbagai wilayah Indonesia. Menurut Jadrianna, manfaat gunung berapi tidak hanya berhenti pada aspek geologi, tetapi juga dapat berdampak pada ketahanan pangan dan kesehatan anak.

Indonesia berada di kawasan Cincin Api Pasifik dengan sekitar 130 gunung berapi aktif. Abu vulkanik yang dihasilkan dari letusan diketahui mengandung unsur hara penting seperti kalium dan fosfor yang berperan besar dalam meningkatkan kesuburan tanah dan produktivitas pertanian. Dalam risetnya, Jadrianna menyoroti sejumlah contoh historis, termasuk peningkatan hasil pertanian di sekitar Gunung Galunggung, Jawa Barat, pascaerupsi tahun 1982. Nutrisi yang terkandung dalam abu vulkanik dinilai berkontribusi terhadap meningkatnya kualitas lahan pertanian.

Di saat yang sama, Indonesia masih menghadapi tantangan stunting yang cukup besar. Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, prevalensi stunting nasional tercatat 19,8 persen. Meski menurun dibandingkan 27,7 persen pada 2019, hampir satu dari lima balita Indonesia masih mengalami stunting. Jawa Barat, misalnya, memiliki angka stunting sebesar 15,9 persen dan dikenal memiliki bentang alam vulkanik yang subur.

Sebaliknya, Papua yang memiliki aktivitas vulkanik lebih terbatas mencatat angka stunting hingga 40,8 persen. Meski demikian, Jadrianna menegaskan bahwa stunting tetap dipengaruhi banyak faktor, mulai dari kemiskinan, gizi ibu, sanitasi, hingga akses layanan kesehatan. Karena itu, ia merekomendasikan restorasi lahan gambut, penguatan sistem irigasi, serta peningkatan infrastruktur pangan dan layanan kesehatan untuk membantu menekan kesenjangan antarwilayah.

Menurutnya, gunung berapi seharusnya tidak hanya dipandang sebagai sumber bencana, tetapi juga sebagai aset alam yang berpotensi mendukung ketahanan pangan dan peningkatan kualitas gizi masyarakat Indonesia





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Stunting Gunung Berapi Kesuburan Tanah Produktivitas Pertanian Kesehatan Anak

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