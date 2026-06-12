Pendukung Timnas Korea Selatan merayakan kemenangan setelah tim berjuluk Taegeuk Warriors tersebut mengalahkan Republik Ceko dalam pertandingan Grup A Piala Dunia 2026. Bencana Sumatra Utara, Sekitar 10 Persen Populasi Orangutan Tapanuli Tewas Sebuah studi yang dipimpin Erik Meijaard, penulis utama penelitian sekaligus Managing Director Borneo Futures, mengungkap, hujan ekstrem yang memicu banjir dan longsor besar di kawasan Batang Toru, Sumatra Utara, pada akhir November 2025, diduga menyebabkan hilangnya 10 persen populasi Orangutan Tapanuli (Pongo tapanuliensis), salah satu spesies kera besar paling langka di dunia.

Pendukung Timnas Korea Selatan merayakan kemenangan setelah tim berjuluk Taegeuk Warriors tersebut mengalahkan Republik Ceko dalam pertandingan Grup A Piala Dunia 2026 . Penggemar sepak bola merayakan gol pertama yang dicetak Timnas Korea Selatan ke gawang Republik Ceko pada pertandingan sepak bola Grup A Piala Dunia 2026 .

Bencana Sumatra Utara, Sekitar 10 Persen Populasi Orangutan Tapanuli Tewas Sebuah studi yang dipimpin Erik Meijaard, penulis utama penelitian sekaligus Managing Director Borneo Futures, mengungkap, hujan ekstrem yang memicu banjir dan longsor besar di kawasan Batang Toru, Sumatra Utara, pada akhir November 2025, diduga menyebabkan hilangnya 10 persen populasi Orangutan Tapanuli (Pongo tapanuliensis), salah satu spesies kera besar paling langka di dunia. Hal tersebut disampaikan dalam Press Briefing: Tapanuli Orangutans/Cyclone Senyar yang digelar secara daring pada Selasa (9/6/2026) malam.

Hasil penelitian menemukan, sekitar 58 individu Orangutan Tapanuli diperkirakan menjadi korban longsor yang dipicu hujan ekstrem. Jumlah tersebut setara dengan sekitar 10-11 persen populasi di kawasan terdampak atau sekitar 7 persen dari total populasi spesies. Sebagai informasi, saat ini, populasi Orangutan Tapanuli diperkirakan hanya berjumlah sekitar 800 individu. Kehilangan tersebut menjadi ancaman serius bagi spesies yang sebelumnya sudah menghadapi banyak tekanan, termasuk perburuan, dan hilangnya kawasan hutan.

Jelang Piala Dunia 2026, kawasan Marktweg di Den Haag, Belanda, kembali disulap menjadi lautan oranye. Tradisi menghias jalan ini menjadi daya tarik tersendiri dalam merayakan semangat kebersamaan dan kecintaan pada Timnas Belanda. Jalan dan deretan rumah dihiasi dengan ribuan pernak-pernik serba oranye, mulai dari bendera, pita, patung singa, hingga lampu hias. Seketika, area ini menjadi pusat perhatian dan lokasi berkumpul bagi warga lokal maupun wisatawan.

Otoritas bea cukai Hong Kong menyita sekitar 230.000 barang palsu bertema Piala Dunia 2026. Barang tersebut, termasuk jersey, sepatu, dan jam tangan, memiliki nilai mencapai HK$ 156 juta atau sekitar Rp 327,6 miliar. Enam tersangka ditangkap dalam suatu operasi penyelundupan lintas batas. Barang-barang yang disita meliputi sekitar 30.000 jersey sepak bola, sepatu, pakaian, dan jam tangan.

Pihak berwenang Hong Kong menyebut seluruh jersey tersebut direncanakan untuk dikirim ke luar negeri. Sekitar 80 persen dari pengiriman tersebut ditujukan ke Amerika Serikat. Tim Nasional (Timnas) Iran mendapat sambutan hangat dari pendukungnya sesaat sebelum menggelar sesi latihan di Tijuana, Meksiko, pada 10 Juni 2026. Kehadiran tim berjuluk Team Melli ini mengubah Tijuana, Meksiko, menjadi salah satu pusat perhatian menjelang bergulirnya Piala Dunia 2026.

Puluhan pendukungnya, termasuk warga lokal, menyambut hangat kehadiran Mehdi Taremi dan kawan-kawan. Di Piala Dunia 2026, Iran tergabung dalam Grup G bersama Belgia, Mesir, dan Selandia Baru. Iran akan melakoni laga perdana melawan Selandia Baru di Los Angeles Stadium, Amerika Serikat (AS), pada Selasa 16 Juni 2026 pukul 08.00 WIB





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