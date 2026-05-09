Pendiri Superdry James Holder Divonis Bersalah Atas Kasus Pemerkosaan

James Holder, salah satu pendiri brand fashion Superdry, dinyatakan bersalah atas kasus pemerkosaan yang terjadi pada 2022. Kasus ini memicu diskusi mengenai dampak skandal pribadi pendiri terhadap citra perusahaan.

James Holder , sosok pendiri brand fashion ternama Superdry , harus menghadapi konsekuensi hukum yang berat setelah meninggalkan Pengadilan Magistrates Cirencester di Inggris pada Jumat, 1 Mei 2026.

Kasus yang menyeret namanya ini bermula dari insiden kelam yang terjadi pada Mei 2022 di wilayah Cheltenham. Saat itu, Holder bersama seorang rekannya masuk ke dalam taksi milik seorang wanita tanpa undangan setelah mereka menghabiskan waktu minum-minum. Meskipun korban sudah memberikan instruksi jelas kepada sopir taksi bahwa kedua pria tersebut seharusnya menuju alamat yang berbeda, Holder dan temannya justru nekat mengikuti korban hingga sampai ke kediamannya.

Situasi menjadi semakin rumit ketika wanita tersebut mengizinkan mereka masuk dan memberikan minuman dengan asumsi bahwa mereka akan segera pergi. Namun, Holder justru tertidur di tempat tidur korban, sementara temannya tertidur di sofa. Ketegangan memuncak saat korban menyadari bahwa Holder telah memasuki ruangannya dan mencoba membujuknya untuk kembali tidur karena waktu sudah sangat larut. Namun, bukannya menuruti permintaan tersebut, Holder justru menarik korban ke tempat tidur dan melakukan tindakan pemerkosaan yang traumatis.

Dalam proses persidangan yang berlangsung sengit, James Holder tidak membantah adanya pertemuan seksual antara dirinya dan korban, namun ia memberikan pembelaan bahwa tindakan tersebut dilakukan atas dasar kesepakatan bersama atau konsensual. Argumen ini kemudian dipatahkan oleh jaksa penuntut umum senior dari Crown Prosecution Service, Alex Ward. Ward menegaskan bahwa kasus ini menjadi bukti nyata bahwa meskipun hanya ada keterangan satu orang melawan satu orang lainnya, juri tetap dapat mengambil keputusan yang tepat berdasarkan bukti-bukti yang ada.

Pihak Kepolisian Gloucestershire dan CPS berhasil membangun konstruksi kasus yang sangat kuat dengan mengandalkan bukti digital yang tak terbantahkan, termasuk foto-foto dan rekaman video yang sempat diambil oleh korban sebagai bukti serangan tersebut. Keberhasilan penuntutan ini menjadi pesan kuat bagi masyarakat luas, di mana Alex Ward mendorong setiap korban pelecehan seksual untuk berani melapor kepada pihak kepolisian agar suara mereka didengar dan keadilan dapat ditegakkan secara transparan.

Skandal hukum ini membawa dampak negatif bagi citra publik Superdry, meskipun secara organisasional James Holder sudah tidak memiliki kaitan dengan perusahaan tersebut sejak tahun 2016. Saat itu, jabatan terakhirnya adalah sebagai direktur merek dan desain. Pihak perusahaan mengklarifikasi bahwa seluruh kontrak konsultasi dengan Holder telah berakhir sepenuhnya pada tahun 2019.

Manajemen Superdry menekankan bahwa pelanggaran hukum yang dilakukan Holder terjadi pada tahun 2022, jauh setelah masa jabatannya berakhir, sehingga kejadian ini sama sekali tidak melibatkan kantor, karyawan, maupun aktivitas bisnis perusahaan. Meskipun demikian, kondisi finansial Superdry saat ini sedang mengalami penurunan yang cukup signifikan. Penjualan tahunan yang sempat mencapai angka 589,5 juta poundsterling pada masa kejayaan Holder kini merosot menjadi 374,6 juta poundsterling, sebuah penurunan sebesar 23,3 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Saat ini, dengan lebih dari 600 toko di seluruh dunia, Superdry terus berusaha menjaga basis penggemar setianya yang menyukai gaya streetwear terinspirasi skateboard dan olahraga. Menilik sejarah kariernya, James Holder membangun Superdry bersama Julian Dunkerton pada tahun 2003 setelah melakukan perjalanan ke Jepang untuk mencari inspirasi barang antik Amerika dan estetika visual Jepang. Sebelum meraih sukses besar dengan Superdry, Holder sudah menunjukkan minat besar dalam dunia fashion sejak remaja di Studley, Warwickshire, dengan menjual kaos oblong di berbagai acara BMX.

Ia bahkan telah mendirikan label streetwear Bench pada usia 19 tahun. Terkait keterkaitan antara pendiri dan merek, Susan Scafidi dari Institut Hukum Mode Universitas Fordham menjelaskan bahwa hubungan personal antara seorang pendiri dan brand mereka seringkali menjadi beban berat saat terjadi skandal besar. Menurut Scafidi, tidak ada klausa moral yang bisa benar-benar menghapus asosiasi antara sosok pendiri dengan merek di benak konsumen.

Walaupun secara hukum perusahaan tidak bisa dihukum atas tindakan pribadi mantan pendirinya, namun pengadilan opini publik biasanya tidak bekerja dengan cara yang sama dan seringkali memberikan sanksi sosial yang jauh lebih keras terhadap merek yang terkait





liputan6dotcom / 🏆 4. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

James Holder Superdry Kasus Pemerkosaan Hukum Inggris Skandal Fashion

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ada Kasus Pencabulan Anak di Balik Kasus Narkoba Etomidate WNA ChinaPortal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Read more »

Ashari Ditangkap Kasus Cabuli Santriwati, Pengacara Klaim Ada Oknum 'Kiai Pati' Coba Redam KasusPortal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Read more »

Pembersihan Besar-besaran di Instagram: Bintang-bintang Terkena, Artis Indonesia Terkena, Kasus Pelecehan Seksual, Kasus Penganiayaan, Kasus Diskon Apple Education, Kasus Whoop, Kasus DJI Mavic 3T Advanced, Kasus Wayback Machine, Kasus Internet ArchivePada waktu singkat, ada yang kehilangan ratusan ribu hingga jutaan followers hanya dalam semalam. Fenomena ini sempat membuat heboh media sosial dan memunculkan berbagai spekulasi dari netizen. Pihak Instagram melalui Meta mengungkapkan bahwa mereka tengah melakukan pembersihan besar-besaran terhadap akun bot, akun tidak aktif, hingga akun non-organik yang dianggap melanggar kebijakan platform. Sejumlah artis Tanah Air juga ikut terdampak dalam proses 'bersih-bersih' tersebut. Selain Cristiano Ronaldo, Kylie Jenner, Selena Gomez, Taylor Swift, BTS, BLACKPINK, Raffi Ahmad, Kiai Ashari, Kim Woo Bin, Shin Min Ah, Jisoo BLACKPINK, Apple Education, Whoop, Wellbots, DJI Mavic 3T Advanced, Wayback Machine, Internet Archive.

Read more »

Benjamin Voortmans Tegaskan Jisoo BLACKPINK Tidak Salah dalam Kasus Pengembalian BusanaJisoo BLACKPINK akhirnya dinyatakan tidak terlibat dalam sengketa pengembalian pakaian milik desainer Benjamin Voortmans.

Read more »