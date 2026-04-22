Pendiri HYBE, Bang Si Hyuk, Terancam Penahanan Atas Dugaan Penyesatan Investor

Kepolisian Seoul mengajukan permohonan penahanan terhadap Bang Si Hyuk terkait dugaan memberikan informasi menyesatkan kepada investor HYBE pada tahun 2019, sementara berbagai peristiwa lain juga terjadi di berbagai bidang seperti pembangunan infrastruktur, pemberantasan narkoba, olahraga voli, dan pendidikan.

Pendiri HYBE , Bang Si Hyuk , menghadapi masalah hukum serius setelah Kepolisian Metropolitan Seoul mengajukan permohonan surat perintah penahanan terhadap dirinya pada Selasa, 21 April 2026.

Permohonan ini terkait dengan dugaan penyesatan investor yang terjadi pada tahun 2019. Kasus ini berakar dari tuduhan bahwa Bang Si Hyuk memberikan informasi yang tidak akurat kepada investor awal HYBE, khususnya mengenai rencana perusahaan untuk menjadi terbuka di pasar saham. Ia diduga meyakinkan investor bahwa HYBE tidak memiliki rencana untuk melakukan penawaran umum perdana (IPO). Namun, secara bersamaan, ia diduga mendorong investor tersebut untuk menjual saham mereka kepada sejumlah dana ekuitas swasta tertentu.

Tindakan ini menimbulkan kecurigaan karena Bang Si Hyuk diduga memperoleh keuntungan pribadi yang signifikan dari transaksi tersebut, keuntungan yang dianggap diperoleh secara tidak sah dan melanggar aturan pasar modal Korea Selatan. Setelah penjualan saham dilakukan, HYBE justru mengambil langkah yang bertentangan dengan pernyataan awal, yaitu menuju proses IPO. Hal ini menyebabkan investor yang sebelumnya menjual saham kehilangan potensi keuntungan besar, sementara dana ekuitas swasta yang membeli saham justru meraup keuntungan signifikan seiring dengan kenaikan nilai saham HYBE.

Penyelidikan terhadap kasus ini telah berlangsung cukup lama, dimulai pada tahun 2024 dan berlanjut hingga 2025, dengan serangkaian interogasi yang dilakukan terhadap Bang Si Hyuk dan pihak-pihak terkait. Selain kasus hukum yang menjerat Bang Si Hyuk, berbagai peristiwa menarik lainnya juga terjadi di berbagai bidang. Wamendagri Akhmad Wiyagus menekankan pentingnya penguatan regulasi tata ruang dan fiskal dalam mendukung pengembangan proyek kereta api di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi, menunjukkan komitmen pemerintah terhadap pembangunan infrastruktur transportasi.

Di Jawa Barat, Gubernur Dedi Mulyadi menyoroti perubahan gaya hidup anak-anak di pedesaan yang semakin terpaku pada gadget dan sepeda motor, dan menyarankan agar mereka lebih produktif dengan kegiatan seperti memanfaatkan kayu bakar. Sementara itu, di Sumatera Selatan, pengungkapan kasus narkoba jenis sabu berhasil dilakukan berkat laporan dari masyarakat, menunjukkan peran aktif masyarakat dalam pemberantasan narkoba.

Di dunia olahraga, kabar baik datang dari Liga Voli Korea (V-League), di mana Megawati Hangestri Pertiwi dipastikan akan kembali bermain untuk klub juara, melanjutkan performa impresifnya dalam dua musim terakhir. Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan juga turut serta dalam peringatan Hari Kartini dengan menyediakan layanan Eazy Paspor di lingkungan Paguyuban Keluarga Besar Pujakesuma, Medan, yang mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat dengan 44 permohonan paspor berhasil diproses dalam satu hari.

Perkembangan terbaru di Liga Voli Korea juga mencuri perhatian, dengan hasil bursa transfer pemain FA Liga Voli Korea 2026-2027 menunjukkan bahwa Yeum Hye-seon tetap bertahan di Red Sparks, sementara Jung Ho-young menjadi satu-satunya pemain yang pindah klub secara resmi. Klub-klub V League semakin gencar memburu pemain kuota Asia, termasuk Megawati Hangestri Pertiwi, untuk memperkuat tim dan menekan biaya.

Di dunia sepak bola, nama Jayden Oosterwolde menjadi sorotan setelah dikabarkan diminati oleh raksasa Prancis, Paris Saint-Germain (PSG), meskipun ia pernah menolak panggilan untuk membela Timnas Indonesia. Oxford United menghadapi kemungkinan degradasi ke League One, kasta ketiga Liga Inggris, setelah kekalahan dari Wrexham. Dedi Mulyadi juga menunjukkan kepeduliannya terhadap pendidikan dengan memeriksa siswa SMAN 1 Purwakarta yang disanksi dan mengambil langkah tak terduga dengan mengganti AC kelas menjadi 2 PK demi kenyamanan belajar.

Secara keseluruhan, berbagai peristiwa ini mencerminkan dinamika kehidupan di berbagai bidang, mulai dari hukum, politik, sosial, hingga olahraga dan pendidikan





