Pendekatan Rotasi Kepegawaian Meningkatkan Kinerja ESDM

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melantik 107 pegawai baru untuk memindahkan kepala bagian dan subbagian guna memperkuat efektivitas birokrasi serta menyesuaikan diri dengan Asta Cita.

ESDM melakukan pelantikan 107 pegawai baru dan menggeser posisi kepala bagian serta kepala subbagian sebagai bagian dari kebijakan rotasi staf bagi meningkatkan efisiensi dan kesegaran dalam birokrasi kementerian.

Pelantikan tersebut sinonim dengan upaya pemerintah memperkuat sistem manajemen dan memperluas kompetensi profesional melalui pengalaman kerja di berbagai unit. Keputusan ini diambil di tengah tekad kementerian menjaga kinerja yang bertenaga dan merespons dinamika kebutuhan energi bersih, sederhana, dan berkelanjutan. Wakil Menteri Yuliot Tanjung menegaskan tujuan rotasi ini untuk meningkatkan efektivitas kerja sekaligus memberi perspektif baru kepada pejabat dalam melaksanakan tugasnya. Ia menekankan nilai integritas dan kedisiplinan sebagai fondasi bagi setiap aparatur negara.

Menurutnya, pengalaman yang diperoleh dari kerja lintas unit akan menambah kapasitas dan pemahaman pejabat tentang proses bisnis internal, sehingga dapat merespons perubahan lingkungan publik dengan lebih cepat. Yuliot juga mengingatkan pentingnya menerapkan core value berakhlak serta menjaga pelayanan publik yang prima, ramah, dan bebas korupsi. Simultan itu, ia menekankan kebutuhan adaptasi serta peningkatan kapasitas untuk mengikuti masyarakat yang terus maju.

Program ini juga sesuai dengan indikator kinerja utama kementerian, yang menuntut tenaga kerja yang terampil, beretika, dan selaras dengan visi Asta Cita. Asta Cita mendorong penguatan sistem pertahanan, keberlangsungan energi, serta kemandirian melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, hijau, dan biru. Melalui rotasi ini, ESDM berupaya memastikan pejabatnya siap memimpin transisi strategi nasional ke arah modernisasi sistem industri, hilirisasi, dan peningkatan nilai tambah domestik.

Penerapan kebijakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat posisi Indonesia dalam era energi terbarukan. Berikut adalah beberapa nama pejabat yang menempati posisi baru: Yudi Harsono beralih ke kepala bagian perlengkapan dan pemeliharaan, Salman Akira Togi menjadi kepala bagian rumah tangga, Hendra Heriawan memimpin bagian layanan pengadaan, Partogi Hatorangan bertugas di protokol, Sofyan Suwardi mengatur tata usaha, Wiwid Muljadi mengeksekusi tugas di pusat data lanjutan, dan Ibnu Anhan mengelola barang milik negara.

Semua pegawai bergerak ke unit yang lebih strategis, lalu menunjang tujuan pembangunan jangka panjang kementerian. Dengan sistem ini, ESDM berharap dapat menciptakan birokrasi yang profesional, akuntabel, serta beradaptasi terhadap tantangan global.





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Rotasi Kepegawaian Kinerja Birokrasi ESDM Asta Cita Pembangunan Energi

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